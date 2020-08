“Dialogo in musica tra classico e contemporaneo al Tempietto”, a Roma

Musica e meditazione. Un appuntamento da non perdere, per gustare un connubio dalle infinite possibilità melodiche. Rilassarsi da tensioni e affaticamenti quotidiani ascoltando un certo tipo di melodie, può essere un ottimo anti stress. Estraniarsi dai problemi, riscoprire e riattivare l’energia positiva che è dentro di noi, diventa un passo fondamentale per il nostro benessere psico fisico ed entrare maggiormente in sintonia con il nostro se intimo.

Il rendez vous, dal titolo: “Dialogo in musica tra classico e contemporaneo al Tempietto”, avrà luogo lunedì 31 agosto, presso il Chiostro Campitelli al Teatro di Marcello, in piazza Campitelli, 9, a Roma. Il pianista e direttore d’orchestra Alessandro Conti, si esibirà al pianoforte e proporrà un programma vario che apre alle illimitate opportunità che la musica offre alla pratica della meditazione.

Grandi classici della tradizione pianistica incontreranno pagine di importanti compositori contemporanei (dal celebre Arvo Pärt al sorprendente David Chaillou, tra gli altri), reinventando il confine lungo il quale desiderio romantico e contemplativa assenza di turbamento coincidono. Il cartellone prevede in programma brani di: Arvo Pärt, Für Alina, Hans Otte, Das Buch der Klänge – Il libro dei suoni, Parte II; Takashi Yoshimatsu, Piano folio… to a disappeared Pleiade; Franz Schubert, Allegretto D 946/2, Impromptu D 935/2; David Chaillou, Légendes: Les mains nues, Diableries; Robert Schumann, Fantasie Op. 17. Il Maestro Alessandro Conti, pianista e direttore d’orchestra attivo sia in Italia che all’estero, ha preso parte a prestigiosi festival internazionali e tenuto concerti a Vienna, Roma, León, Riga, Erevan, Amsterdam, Londra, Oxford. Primo interprete italiano ad eseguire in un unico concerto i Complete Piano Etudes di Philip Glass (giugno 2017), compare sui social media ufficiali del celeberrimo compositore nell’ambito dell’iniziativa #glassminute.