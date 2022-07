Dessert estivi: 3 idee fresche e originali

Si può non rinunciare al dolce grazie a dei dessert freschi, perfetti per concludere i pasti nelle giornate più afose o come deliziosa pausa pomeridiana

Anche se in estate si preferiscono pranzi leggeri, si può non rinunciare al dolce grazie a dei dessert freschi, perfetti per concludere i pasti nelle giornate più afose o come deliziosa pausa pomeridiana.

Inoltre, poiché durante la bella stagione si ha poca voglia di stare ai fornelli o di accendere il forno, ci sono dei dessert che non vanno cotti.

Ci sonoricette facili e veloci per dessert estivi che non richiedono cottura, come il fresco e goloso tiramisù all’ananas da preparare quando si hanno ospiti e non si vuole portare in tavola il solito gelato. Vediamo 3 idee fresche e originali per una cena estiva.

Dessert estivi: cheesecake ai frutti di bosco senza cottura

Fresca, gustosa e veloce da preparare senza accendere il forno, questa versione fredda della tradizionale cheesecake americana è perfetta anche come gustosa colazione durante l’estate. Per labase basta sbriciolare dei biscotti e amalgamarli con del burro fuso. Questo composto andrà steso in una tortiera e appianato con il dorso di un cucchiaio per realizzare una superficie omogenea e compatta. Bisognerà poi porre tutto in freezer per almeno un‘ora in modo che solidifichi.

La farcia di questa cheesecake fresca si prepara montando la panna e amalgamandola con una spatola alla ricotta. Continuando a mescolare con movimenti delicati si andrà ad aggiungere lo zucchero a velo e la gelatina alimentare strizzata. Il composto va versato sulla base e la tortiera messa in frigo per almeno 4 ore.

La superficie di questa cheesecake si può decorare con frutti di bosco freschi o con una polpa realizzata frullando nel mixer frutti di bosco e frutti rossi.

Dessert estivi: crema al caffè per un delizioso dopo pasto

Se non si vuole rinunciare al piacere del caffè, ma fa troppo caldo per fare la moka o si desidera qualcosa di fresco, allora la crema di caffè è la soluzione migliore: un dessert estivo fresco, gustoso e semplice da preparare in casa, da accompagnare con biscotti, un cornetto o una soffice brioche.

Bisogna preparare prima il caffè con la moka, zuccherarlo e lasciarlo raffreddare prima di riporlo in frigo per almeno 2 ore. Poi, bisognerà montare la panna fresca con lo sbattitore elettrico e aggiungere il caffè freddo a filo. Il composto deve essere lavorato, perché sia cremoso, e messo in frigo prima di servirlo. Se si vuole una versione light della crema al caffè fredda, basta omettere lo zucchero.

Dessert estivi: semifreddo al cocco, un dolce dal sapore esotico

Il semifreddo al cocco è un dessert estivo al cucchiaio, fresco e cremoso. Viene preparato mescolando la ricotta con lo zucchero e aggiungendo un po’ per volta il cocco grattugiato. A parte, bisogna montare la panna con le fruste elettriche e aggiungerla al composto in maniera delicata. La consistenza di questa preparazione deve essere soda e spumosa.

Bisogna poi sciogliere il cioccolato fondente: invece di farlo a bagnomaria, si può utilizzare il microonde, una soluzione semplice e veloce per evitare di accendere i fornelli. Il cioccolato fuso andrà versato nello stampo foderato con la carta forno e posto qualche minuto in frigo.

Il composto al cocco va versato nello stampo e il tutto va riposto in freezer per circa 5 ore. Prima di servirlo, è consigliato tirarlo fuori cinque minuti prima per dare al semifreddo al cocco la consistenza giusta.