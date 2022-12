Decorazioni e piante natalizie

Una gioia per gli ospiti e per i componenti della famiglia. Sono le più gettonate per la nostra abitazione e per gli spazi esterni e vengono spesso regalate come pensierino di Natale. Ci immergono da subito in una fantastica e favolosa atmosfera natalizia e festiva. I fiori, le bacche, i colori, sono perfetti per rallegrare gli spazi interni o esterni. Il Pungitopo.

Secondo la leggenda, le sue foglie spinose rievocano le spine della corona di Cristo e le bacche il rosso del suo sangue. Il nome deriva dall’usanza contadina di proteggere dai topi con mazzetti di questa pianta i salumi e i formaggi messi a stagionare. E’ un arbusto sempreverde originario dell’Europa, appartenente alla famiglia delle Ruscaceae. E’ una pianta rustica molto adatta a stare in giardino.

L’Agrifoglio. Il suo significato punta sulle sue caratteristiche fisiche: eternità e aggressività. Infatti è una pianta sempreverde con le foglie molto pungenti. L’usanza di decorare le porte delle abitazioni e le tovaglie con l’agrifoglio deriva dal mondo romano.

Infatti negli antichi Saturnalia romani si appuntavano sui vestiti ramoscelli di agrifoglio come potente talismano. E adornavano anche le porte delle abitazioni. Si dice infatti che la pianta proteggesse dai demoni e portasse fortuna. Con l’agrifoglio si creano ghirlande e porta tovaglioli per la tavola. La Stella di Natale è la regina delle piante natalizie, la più regalata. Si tratta di una pianta molto decorativa che vive bene in casa.

E’ originaria del Messico, ha bisogno di poca acqua, per la sua manutenzione è necessario fare attenzione che abbia una buona esposizione alla luce ed evitare assolutamente i ristagni. Il suo nome deriva da una leggenda che parlava di una bambina messicana povera, che non aveva possibilità di offrire un dono a Gesù per la sua nascita.

La piccola decise di deporre sull’altare di una chiesa un mazzolino di fiori e ramoscelli selvatici che aveva raccolto. Durante la Santa Messa di Natale, in chiesa il bouquet composto cominciò prodigiosamente a germogliare e sbocciarono fiori di un rosso e verde acceso. Dal Messico la stella di Natale è diventato il fiore natalizio ufficiale.