Dallo skin care della Corea salta fuori fuori la BB cream

Il nome criptico “BB cream” sta per “balsamo per le imperfezioni” o “balsamo di bellezza”, ma fa molto di più della semplice crema viso colorata. La BB cream è formulata per fungere da base 3 in 1: fondotinta, primer e crema idratante. BB Cream è la tua base quotidiana all-in-one, riducendo i passaggi necessari per un perfetto skin care da tre ad uno solo. Questa è una delle caratteristiche che tanto piacciono alle donne coreane, estremamente attente alla cura della propria pelle.

La BB creams è esplosa sulla scena cosmetica coreana quando le donne coreane volevano alternative alle basi tradizionali, che erano troppo pesanti e spesse per le loro preferenze di bellezza in evoluzione. Mentre una BB cream è più leggera delle solite basi in crema, offre comunque una copertura da media a piena come una normale base viso. La sua consistenza più liscia consente alla BB cream di fungere anche da primer, uniformando il tono della pelle per un’applicazione di trucco impeccabile. Spesso contiene ingredienti idratanti che possono diventare un sogno diventato realtà, per chi desidera ridurre gli step della routine quotidiana di bellezza e cura della pelle.

È stata richiamata la cultura coreana perché tradizionalmente l’applicazione del trucco si basa su un sistema di stratificazione complesso, che protegge e utilizza ogni prodotto al massimo delle sue potenzialità. Questa strabiliante routine di stratificazione ha una profonda filosofia di ritualizzare l’esperienza di cura della pelle ed è un alimento base della bellezza coreana.

La cura della pelle è personale e non esiste una routine generale che funzioni per tutte, e questo è tenuto in buona considerazione. A seconda delle esigenze specifiche della pelle, si può personalizzare questa routine per concentrarsi su alcuni dettagli. Gli obiettivi comuni sono schiarire, contrastare l’invecchiamento e dare lucentezza per una pelle di porcellana. Questo deriva dalla cultura molto comune nella maggior parte dei Paesi asiatici, per cui avere una pelle splendente è segno di nobiltà e purezza, mentre essere abbronzati e riportare difetti e segno distintivo di appartenenza alle classi sociali inferiori (tipicamente i contadini, più esposti al sole ed agli agenti atmosferici).

L’evoluzione per l’estrema praticità di applicazione è stata la BB cream in versione cushion, soprattutto con il pack compatto a cuscinetto. Da non trascurare il fatto che siano disponibili versioni che includono valenti protezioni solari, elementi anche lenitivi e curativi per irritazioni cutanee dovute, per esempio, alle basse temperature oppure per combattere contro gli inestetismi dell’acne; in quest’ultimo caso la gravità delle eruzioni cutanee potrebbe essere tale da richiedere interventi più radicali, come il trattamento con il laser “ACCURE”.

Non resta che cercare accuratamente il prodotto più indicato alla propria pelle fra l’offerta di prodotti di alta qualità, cercando il massimo della sicurezza dermatologica, e sbizzarrirsi ad applicare la BB cream in modo uniforme e facendo attenzione alla texture con l’ausilio di una spugnetta beauty blender per una distribuzione omogenea.