CORONAVIRUS | L’OMS: “Brava Italia”. Conte rilancia. Speranza: “Livello di attenzione alto” [VIDEO]

“Ci teniamo pronti ad ogni evenienza, e qualora necessarie siamo pronti ad assumere decisioni a livello di piccoli territori: escludiamo in questo momento interventi più larghi”. “Fanno sicuramente piacere le parole dell’Oms”, ma “dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione”, ha detto ancora Speranza.

Intanto Michael Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della Sanita’ nel corso di una conferenza stampa ha affermato: “E’ molto probabile” che si arrivi a due milioni di vittime per Covid-19, cioè il doppio delle attuali, se non verrà fatto di tutto per combattere la pandemia.