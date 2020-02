Coronavirus isolato, la ricerca italiana vale

La strada per il vaccino è lunga, ma questo è un ottimo inizio e dimostra che qui in Italia vi è ancora una ricerca scientifica che vale e che deve essere valorizzata. Sarà determinante per un rilancio del nostro Paese

Un pool di ricercatrici dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma ha isolato il Coronavirus che tanto terrore semina. Questa è un’ottima notizia. Isolando il virus in questione, si può trovare un modo per arginarlo. Certo, non si può ancora cantare vittoria. Un vaccino può essere messo in commercio solo dopo almeno un anno dall’isolamento del virus. La strada è ancora lunga.

Però questo è un ottimo inizio e dimostra che qui in Italia vi è ancora una ricerca scientifica che vale e che deve essere valorizzata. Sarà determinante per un rilancio del nostro Paese.

Tutti i grandi Paesi investono nella ricerca scientifica. Basti pensare ad Israele, un Paese che in rapporto al PIL ha una delle percentuali più alte riguardo a ciò che concerne la ricerca scientifica. L’Italia deve fare altrettanto. Serve una riforma seria dell’istruzione, dell’università e del mondo del lavoro per potere invertire il trend negativo degli ultimi anni.

Forse, così facendo, i giovani laureati non lasceranno più il nostro Paese.