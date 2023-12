Sul Resto del Carlino focus sul Consorzio Tutela Formaggio Asiago che esplora nuovi mercati volando in Corea del Sud, la tappa iniziale di un percorso che nei prossimi anni porterà azioni promozionali in vari Paesi del Sud Est asiatico.

Il paese – che, dal 2011, con l’accordo di libero scambio (FTA) siglato con l’Ue, riconosce e tutela il formaggio Asiago – è diventato il terzo paese di sbocco dell’export italiano in Asia, cresciuto, nel 2022, del +17,3% in volume rispetto all’anno precedente.

Il formaggio Asiago è stato official cheese al recente ‘Top wine road show’, evento di presentazione dell’eccellenza gastronomica e di una selezione dei migliori vini d’Italia del Made in Italy, realizzato in collaborazione col partner Gambero Rosso.