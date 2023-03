Concorso di letteratura latinoamericana: al via la XV edizione del Premio Iila

“Contribuire alla diffusione e valorizzazione della produzione letteraria latinoamericana contemporanea tradotta e pubblicata in italiano, promuovere le nuove voci della letteratura dell’America Latina, dare un impulso alla traduzione e all’industria editoriale”: sono gli obiettivi della 15esima edizione del Premio Iila-Letteratura, indetto dall’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, appunto Iila.

Come si apprende da una nota, l’iniziativa “riattiva il una kermesse letteraria già in vigore fra il 1969 e il 1996”.

Il premio, spiega il comunicato, “è conferito a un’opera tradotta in italiano, pubblicata in Italia nel biennio 2021-2022 e scritta da un autore/autrice che sia cittadino di un Paese latinoamericano membro dell’Iila: Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela”.

Le opere, si legge ancora nella nota, “saranno valutate da una giuria di alto livello, composta da esponenti del mondo accademico italiano specializzato nello studio e nella critica della letteratura latinoamericana, che conferirà un Premio all’autore/autrice della migliore opera e un Premio al miglior traduttore/traduttrice delle opere partecipanti”.

La partecipazione, continua il comunicato, “è aperta a tutte le case editrici con sede legale in Italia che abbiano pubblicato, in lingua italiana, un’opera di narrativa (romanzi o raccolte di racconti) nel biennio 2021-2022. Verrà assegnato un premio all’autore/autrice, al quale sarà conferita la somma di 5mila euro, e al quale sarà offerto il viaggio e il soggiorno in Italia (per un massimo di sette giorni), l’organizzazione della cerimonia di consegna del Premio e di eventuali presentazioni dell’opera vincitrice in occasione di importanti manifestazioni del settore editoriale e negli atenei italiani interessati. Inoltre – conclude il comunicato -, sarà conferito un premio al miglior traduttore/traduttrice delle opere pervenute, al quale sarà conferita la somma di 1.500 euro e sarà offerto il viaggio e il soggiorno in Italia (per un massimo di cinque giorni)”.