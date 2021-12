Commissione italiani all’estero, Siragusa (Misto): “Calendarizzare ddl al Senato”

«Sono passati due anni da quando organizzammo, noi parlamentari eletti all’estero, una conferenza stampa per promuovere la creazione di una Commissione bicamerale per gli italiani nel mondo. Successivamente, alla Camera, il testo unificato delle proposte di legge per la sua istituzione venne approvato all’unanimità: tutti i partiti infatti sostennero e riconobbero l’alto valore di questa proposta. Tuttavia, due anni dopo quella conferenza stampa, ancora la Commissione bicamerale per gli italiani all’estero non c’è. Speriamo si possa istituirla nei primi mesi del 2022». È quanto dichiara la deputata Elisa Siragusa, eletta alla Camera nella Circoscrizione Estero-Europa. che prosegue: «Nel suo passaggio a Montecitorio, il testo è stata incardinato grazie al supporto di Marta Grande (M5S), all’epoca presidente della Commissione Affari esteri, che ha da subito appoggiato l’iniziativa, avviando la discussione parlamentare. La Commissione Esteri del Senato è ugualmente presieduta da un parlamentare M5S, Petrocelli. Mi auguro quindi che la sensibilità del MoVimento sul tema sia rimasta invariata, così come mi auguro che tutti gli altri partiti chiedano l’immediata calendarizzazione della proposta. Ricordo inoltre», aggiunge Siragusa, avviandosi alla conclusione, «che la maggior parte degli eletti all’estero è membro dell’attuale, vastissima, maggioranza di Governo. Non riuscire a portare a casa una legge su cui c’è piena unanimità darebbe ragione a chi reputa inutile, inefficiente e inefficace la loro presenza in Parlamento», conclude.