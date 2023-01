Come le aziende stanno usando bitcoin

Bitcoin e le tecnologie basate sulla blockchain saltano spesso agli onori della cronaca per via della volatilità del prezzo e per il possibile utilizzo come strumento d’investimento. Tuttavia, diverse aziende guardano a bitcoin da una prospettiva diversa ed utile per le loro attività.

Nonostante il bitcoin valore sia vicino ai minimi del triennio ed il quadro normativo sia ancora incerto, molte aziende in Italia e all’estero hanno infine deciso di integrare Bitcoin nelle loro attività ed è ragionevole pensare che altre seguiranno. Quali sono i principali utilizzi dunque?

Mezzo di pagamento

Il primo e più diffuso utilizzo di Bitcoin per un’attività commerciale è quello di essere uno strumento di pagamento alternativo per beni e servizi. Diverse realtà aziendali come e-commerce, PMI, e liberi professionisti hanno iniziato ad offrire questo mezzo di pagamento per i benefici che porta e per rafforzare l’export. Ad esempio, le fee di transazione sono generalmente più basse rispetto agli intermediari tradizionali come PayPal o i circuiti Visa e Mastercard.

Inoltre, per chi lavora con l’estero e vuole avere pagamenti dal settlement istantaneo, Bitcoin non ha rivali. I bitcoin vengono trasferiti sul conto dell’azienda (wallet) nel giro di un’ora. Per questo, molte aziende che lavorano con paesi al di fuori dell’area Euro, stanno favorendo l’utilizzo di Bitcoin per i propri rapporti commerciali.

Tuttavia, c’è anche la dimensione del marketing da considerare.

Attirare più clienti

Bitcoin è una valuta digitale che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo e la comunità dei bitcoiner è tra le più entusiaste che esistano.

Oltre a presentare vantaggi come metodo di pagamento, accettare BTC come mezzo di pagamento nella propria azienda è anche un modo efficace per attirare nuovi clienti e raggiungere un pubblico più ampio.

Non solo è possibile fare parlare di sè in maniera gratuita, ma si riescono ad attrarre le simpatie della comunità bitcoin che è sempre molto attenta a quali attività decidono di accettare la criptovaluta come forma di pagamento per beni e servizi.

Stipendio per i dipendenti

L’idea di pagare i dipendenti in Bitcoin sta diventando sempre più popolare, con un numero crescente di aziende che decidono di adottarlo come sistema di compensazione. Anche in Italia si iniziano ad intravedere aziende e CEO che decidono di pagare lo stipendio (o una parte di esso) in Bitcoin.

Pagare in Bitcoin offre numerosi vantaggi alle imprese e ai loro dipendenti: la transizione è rapida ed efficiente, senza costi aggiuntivi; consente l’accesso istantaneo allo stipendio da parte dell’utente finale; e facilita una maggiore trasparenza nella gestione delle prestazioni retributive.

Riserva aziendale

Un’altro utilizzo diffuso di Bitcoin, soprattutto oltreoceano, è quello di utilizzare questa criptovaluta come riserva aziendale. Ad aver reso popolare questo utilizzo di Bitcoin è stata indubbiamente Microstrategy, una società di business intelligence che ha iniziato a convertire una parte significativa della propria liquidità nel 2020, con l’incerto scenario socioeconomico legato all’inizio della pandemia.

Includere una percentuale di Bitcoin sottoforma di asset nella tesoreria offre effettivamente una serie di vantaggi:

Protezione contro l’inflazione della valuta nazionale: sebbene bitcoin sia più volatile di altre valute, non soffre dell’inflazione tipica delle valute nazionali. Infatti, il numero di bitcoin che può essere prodotto è limitato a 21 milioni. Questa proprietà è particolarmente interessante per le aziende che hanno molta liquidità in cassa.

Diversificazione del portafoglio aziendale: includere BTC nel proprio portafoglio aziendale può aiutare a diversificare i rischi e aumentare la resilienza dell’azienda.

Possibilità di guadagno: Bitcoin offre alle aziende anche la possibilità di realizzare plusvalenze finanziarie.

Naturalmente è importante impostare in maniera oculata il proprio portafoglio, considerando i rischi derivanti.

Come è possibile notare, esistono divesi utilizzi di bitcoin per le aziende e diversi sono i vantaggi. Chissà che un domani ogni azienda utilizzi bitcoin.