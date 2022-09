Come affrontare il rientro dalle vacanze estive a partire da una corretta idratazione

Sempre più persone sono sensibili e predisposte al “post vacation blues”, un vero e proprio malessere che si traduce, per chi torna a lavoro o sui banchi di scuola, in un maggior senso di tristezza, ansia e calo di concentrazione

Settembre è per molti sinonimo di ripartenze e nuovi inizi, la fine delle vacanze e il rientro alle responsabilità. Accade ogni anno, archiviate le giornate in spiaggia e ritornati alla routine quotidiana, ecco che stress, difficoltà a concentrarsi, umore nero e tristezza si fanno sentire: è la “sindrome da rientro” che colpisce le persone che manifestano difficoltà di adattamento ai cambiamenti nonché al rientro alla vita di tutti i giorni dopo un periodo di disconnessione e hanno necessità di ritrovare il proprio equilibrio.

Per un italiano su 2, come evidenzia uno studio di In a Bottle, il rientro dalle ferie è all’insegna dell’ansia e della preoccupazione. Già durante gli ultimi sgoccioli prima del rientro al lavoro circa 6 italiani su 10 evitano di pensare alla solita routine che li aspetta, quella casa-lavoro lavoro-casa mentre gli altri pensieri da scacciare sono le ansie del posto di lavoro (57%), il ritorno alla vita da pendolare (42%) e la sveglia al mattino (27%). Tra i primi “malesseri” accusati al rientro dalle ferie, un italiano su 3 (34%) si scopre non ancora pronto psicologicamente e il 18% avverte quella svogliatezza e poca concentrazione tipica di chi si lascia alle spalle un periodo di break lavorativo e carente di impegni.

I rimedi? Secondo gli esperti, per superare il “post vacation blues”, è fondamentale mantenere uno stile di vita sano, a partire da una corretta idratazione, una dieta equilibrata con il giusto apporto di vitamine e minerali. In particolare, Levissima+ Magnesio è un aiuto per la concentrazione: il magnesio, infatti, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento – che potrebbe essere causata dalla difficoltà a ri-adattarsi ai ritmi cittadini frenetici ed incalzanti – e a ritrovare la determinazione. Per chi vuole godere dei benefici dei sali minerali o, semplicemente, desidera idratarsi abbinando il gusto della frutta all’acqua, Levissima+ magnesio gusto mela è l’alleato del benessere in grado di rigenerare positivamente non solo l’organismo ma anche la mente e il gusto.

Levissima+ Magnesio, con il suo piacevole gusto alla mela verde, senza zuccheri e calorie, contribuisce a soddisfare all’interno di una dieta varia ed equilibrata il fabbisogno giornaliero del sale minerale, ne contiene infatti il 16%. L’assunzione di questo importante sale minerale passa anche attraverso fonti alimentari come le verdure a foglia, i legumi, la frutta secca a guscio e i cereali integrali: la stessa quantità di magnesio presente in una bottiglia di Levissima+ Magnesio si può trovare, infatti, in un cucchiaio di cacao amaro in polvere (11 g), una porzione abbondante di arachidi tostate (34g), o una porzione di ceci secchi (50g).

Il magnesio è quindi considerato tra i più importanti elementi da integrare nella propria dieta, e soprattutto in questo periodo dell’anno può rappresentare l’alleato per affrontare le sfide del ritorno alla routine che sia in ufficio, in smart working o sui banchi di scuola o dell’università.

Levissima, da sempre impegnata nella promozione di rigenerazione positiva e, dunque, di uno stile di vita improntato al benessere fisico e psicologico, stila una lista di 5 consigli utili per riprendere dopo la pausa la routine senza stress e sentirsi anche in città come in vacanza.

Procedere per gradi. È fondamentale alleggerire le giornate ma anche integrare momenti per sè anche durante le giornate lavorative: una rilassante passeggiata solitaria, prevedere un pomeriggio più scarico di incarichi, aiutano a tenere vivo il benessere delle vacanze.

Dedicare del tempo all’attività fisica. Uno degli innumerevoli vantaggi dell’attività fisica è che libera la mente dallo stress: praticare sport all’aria aperta può essere davvero il toccasana per la salute, necessario a far pace con la routine ritrovata.

Curare il momento del riposo. La routine del sonno è molto importante, secondo gli esperti si dovrebbe dormire tra le 7 e le 8 ore e mantenere orari regolari rispetto a quando andiamo a letto e ci alziamo.

Hobby e passioni. Dedicare del tempo ad attività stimolanti e che appassionano come musica, arte, lettura aiuterà ad affrontare con più leggerezza la quotidianità.

Parola d’ordine: healthy routine. Al rientro dalle vacanze estive, è importante essere ordinati e regolari con i pasti, anche se si è costretti a mangiare fuori casa. Non solo, bere regolarmente acqua ricca di sali minerali per mantenere in equilibrio facoltà intellettive e umore per rigenerarsi con benessere.