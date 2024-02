I comuni molisani sotto i mille abitanti sono in aumento, ma crescono in maniera esponenziale le iscrizioni all’anagrafe (Aire) dei molisani all’estero.

Un fenomeno particolare quello che sta avvenendo in Molise.

Se da un lato lo spopolamento avanza inesorabile ed i comuni ‘polvere’ hanno superato il 50% dei 136 centri della regione, dall’altro sono in forte crescita le certificazioni dei residenti all’estero di origine locale. Ne è un esempio tangibile Montorio nei Frentani che ha all’attivo 361 abitanti, ma sono oltre 600 gli iscritti all’Aire.

L’ufficio anagrafe del paese ha registrato una sola nata nel 2023 a fronte di 49 atti di nascita di iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).

“C’è una grande richiesta da parte di brasiliani ed argentini i cui familiari sono originari del paese – spiega l’impiegato comunale -. Si tratta per lo più di giovani che vivono in America Latina interessati a tornare in Italia e in Molise, ma anche a raggiungere l’Europa. Sono tutti laureati e al di sotto di 30 anni. Iscrivendosi all’Aire ottengono la cittadinanza italiana e anche la possibilità di spostarsi nei paesi dell’Ue. C’è una richiesta talmente alta di iscrizioni che non riusciamo in pochi mesi ad evaderle tutte, visto il personale ridotto a poche unità nei piccoli comuni. A Montorio c’è ad esempio una sola persona che si divide tra più uffici”.