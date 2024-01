Al fine di venire incontro alla crescente domanda dei connazionali, in via sperimentale, l’Ambasciata d’Italia a Santiago realizzerà un “Open Day” per il rilascio del passaporto giovedì 1° febbraio dalle ore 9.00 alle 12.00.

In quest’occasione, verranno ricevuti 30 connazionali che potranno richiedere il rinnovo o il rilascio del primo passaporto senza previo appuntamento.

Per accedere a questa opportunità è necessario che i richiedenti, iscritti all’AIRE, abbiano previamente aggiornato la propria residenza attraverso il portale Fast-It. È inoltre necessario che la propria situazione di stato civile (invio di atti di matrimonio, sentenze di divorzio, atti di nascita dei figli minori d’età…) sia aggiornata.

In caso contrario non sarà possibile procedere al rilascio del passaporto.