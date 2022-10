Choco Italia riparte con la fabbrica itinerante del cioccolato

Appuntamento a Potenza. Tra le prossime tappe: Roma, Caserta, Benevento. Un evento da non perdere per tutti i golosi del cioccolato

Con l’autunno riparte la fiera del cioccolato artigianale e lo farà dalla città di Potenza, dove Choco Italia resterà da giovedì 6 ottobre a domenica 9 ottobre. Dalle 10 a mezzanotte, in Piazza Prefettura, un’occasione unica per poter degustare ed acquistare una lunga serie di prodotti legati al mondo del cioccolato e dei dolci.

L’evento firmato dall’Associazione Italia Eventi, è realizzato in collaborazione con l’Associazione The Chocolate Way e con il patrocinio dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, dell’UNPLI Basilicata e del comune di Potenza, grazie alla disponibilità del sindaco Mario Guarente e dell’assessore Stefania D’Ottavio.

Tra le novità del calendario autunnale di Choco Italia in tour vi sarà la prima Fabbrica culturale europea itinerante del cioccolato, organizzata e gestita dai Maestri del cioccolato di Perugia in collaborazione con The Chocolate Way.

L’Associazione The Chocolate Way promuove e supporta l’artigianalità, la cultura e la storia del cioccolato in Europa, onorando il ruolo moderno del cioccolato in un’alimentazione equilibrata. Si tratta della prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa.

“Gustare del buon cioccolato nella piazza del capoluogo di regione più alto d’Italia sarà un’esperienza davvero singolare, farlo durante Choco Italia in tour è un’opportunità che i nostri concittadini e coloro che si sono recati presso gli stand delle precedenti edizioni hanno mostrato di gradire particolarmente. Anche questa volta” – ha sottolineato alla presentazione ufficiale di oggi l’assessore alla cultura e al turismo Stefania D’Ottavio – “la maestria dei professionisti che esporranno i propri prodotti in piazza Mario Pagano sarà uno degli attrattori della manifestazione, così come il coinvolgimento delle scuole, consentendo a piccoli e grandi di gustare prelibatezze e, contestualmente, conoscere i segreti della produzione di autentici capolavori realizzati partendo da una semplice fava di cacao”.

“Ripartiamo con piacere da Potenza” – ha aggiunto il presidente dell’associazione Italia eventi Giuseppe Lupo – “per omaggiare un mondo complesso e magico come quello del cioccolato e dei dolci tipici. Torniamo qui sempre con piacere e ritroviamo entusiasmo e collaborazione, perché l’artigianalità ed il Made in Italy sono principi condivisi. Imperdibile stavolta la Fabbrica culturale itinerante del cioccolato, ci sarà da divertirsi ma anche da imparare”.

Tra i numerosi prodotti che sarà possibile trovare tra gli stand vi saranno: dalla Campania praline in vari gusti, tavolette di cioccolato e cioccolato alla canapa, ma anche mieli pregiati e prodotti derivati, caramelle, lecca lecca, marshmallow e dolci, sia al cioccolato che della tradizione partenopea.

Dall’Umbria arriverà una storica cioccolateria artigianale con prodotti di innumerevoli forme e gusti, mentre dalla Puglia tanti taralli e biscotti. Dalla Calabria liquirizia di ogni tipo, dolce e grezza, nonché panetti di liquirizia per preparare un dolce liquore alla liquirizia con un’antica ricetta calabrese.

Dalla Sicilia tanto cioccolato artigianale (di Modica e non) e liquori al cioccolato, ma anche torrone croccante e praline, cannoli siciliani, cassate, pasta di mandorla e dolci al pistacchio.

La fabbrica del cioccolato

La Ciokofabbrica è la prima fabbrica culturale itinerante del cioccolato su piazza attiva in Europa. Un’occasione unica per poter seguire interamente la filiera del cacao e i passaggi essenziali per giungere al cioccolato. La produzione dal vivo, che contribuisce a fare una corretta informazione su questo straordinario prodotto, si concluderà sempre con una degustazione per il pubblico presente.

La prima fase sarà la tostatura delle fave di cacao, affinché si sprigionino gli aromi dei semi di cacao. La seconda include la frantumazione e decorticazione delle fave tostate. La terza fase sarà la prima raffinazione: la granella di cacao subisce una macinazione grossolana. Il calore generato dalla pressione del macinino fonde il burro di cacao contenuto nei semi ottenendo così la massa di cacao. La quarta fase è la miscelazione e la seconda raffinazione. Partendo dall’ingrediente base della pasta di cacao vengono aggiunti gli altri ingredienti necessari: burro di cacao, zucchero e vaniglia per il cioccolato fondente, ad esempio. La quinta fase è il concaggio e la modellatura.

Saranno utilizzate soltanto fave di cacao proveniente dal commercio equo-solidale. Il cioccolato risulterà ricco di magnesio, ferro e vitamina C, vitamine del gruppo B, e oligoelementi come zinco, rame e selenio. Contiene, infine, un’alta percentuale di flavonoidi, antiossidanti per eccellenza.

Le prossime tappe di Choco Italia

Dal 14 al 16 ottobre Roma (piazza Risorgimento)

Dal 28 ottobre al 1° novembre Pompei (piazza Bartolo Longo)

Dal 4 al 6 novembre Roma (scalinata di San Pietro e Paolo)

Dal 17 al 20 novembre Caserta (piazza Dante)

Dal 24 al 27 novembre Benevento (corso Giuseppe Garibaldi) in occasione di BenTorrone – Fiera del torrone e del cioccolato artigianale