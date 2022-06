Carolina Benvenga torna a Leolandia il 26 giugno, doppio appuntamento per i suoi piccoli fan

L’estate è appena iniziata e la programmazione di Leolandia entra nel vivo con un ricco calendario di eventi per bambini: dopo il successo dei DinsiemE e di Charlotte M., torna finalmente sui palchi di Leolandia Carolina Benvenga, volto tra i più amati dai piccoli. Attrice e cantante di successo, conduce tutti i giorni l’appuntamento televisivo “La posta di YoYo” ed è famosissima per le sue baby dance con milioni di visualizzazioni online e in TV, che fanno ballare migliaia di bambini.

L’evento si svolgerà domenica 26 giugno 2022 e prevede un doppio appuntamento: un incontro aperto a tutti gli ospiti del parco alle 14:45 sul palco Minitalia, con divertenti baby dance e la possibilità di scattare una foto ricordo, e uno spettacolo più articolato nella LeoArena alle 17:30. In scaletta una serie di famose hit, tra cui la mitica Vedo Vedo e la nuovissima La Pinna, cantata per la prima volta live in esclusiva a Leolandia. I brani saranno intervallati da divertenti sketch in compagnia degli animatori del parco e anche in questo caso, al termine, i piccoli e le loro famiglie potranno scattare una foto ricordo con il loro idolo.

Eventi come questo riconfermano Leolandia il parco divertimenti per bambini in età prescolare e scolare più amato d’Italia, con un palinsesto ricco di attività e di personalità di spicco del mondo dei più piccoli. Il ritorno di Carolina Benvenga, conduttrice che i bambini vedono ogni giorno su Rai YoYo, è un’ottima occasione per visitare il parco o per tornarci, organizzando una domenica all’insegna del divertimento, o un intero weekend, con la conveniente formula parco + hotel. Anche in estate, inoltre, prosegue la promozione che offre a tutti coloro che acquistano un biglietto online o al parco la possibilità di entrare gratuitamente una seconda volta.

L’estate di Leolandia non è solo ricca di spettacoli dal vivo e di animazione: il caldo, infatti, rende ancora più piacevoli e invitanti le rinfrescanti attrazioni acquatiche come le Rapide di Leonardo o il Gold River. I più piccoli, inoltre, possono approfittare dello Spraypark dei Superpigiamini e del Cortile di Masha, parchi gioco ricchi di spruzzi, laghetti e cascatelle, per bagnarsi in tutta sicurezza.

Chi lo desidera, inoltre, da quest’anno può prenotare esperienze esclusive come la visita guidata della Fattoria degli Animali o l’incontro con Masha e Orso per scattare una foto nell’incantevole cornice della Casa di Orso. Fino al 31 luglio, infine, sarà presente al parco JJ, il protagonista di CoComelon, fenomeno del momento delle serie animate per i piccolissimi.

Tutte le informazioni sull’evento con Carolina Benvenga del 26 giugno, sulle attrazioni, gli spettacoli, i personaggi e le offerte sono disponibili sul sito www.leolandia.it.

Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169.