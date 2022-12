CAPODANNO | Le iniziative a Roma, ma non solo

Countdown per il Capodanno. Eventi, visite a città d’arte, locali termali e resort oil. La notte di San Silvestro e il giorno del primo dell’anno da sempre sembrano inspirare una atmosfera magica, quasi surreale. Si sogna, si vive timeless, fuori del tempo. Si stacca la spina dalla routine della vita quotidiana e ci si lascia trasportare dalla corrente. Una mini fuga dalla realtà, un ritagliarsi qualche ora per salutare a modo nostro l’anno che si congeda e quello che ci dà il benvenuto. Insomma si tratta di un momento di passaggio che molti caricano di simbolismo.

C’è chi decide di visitare le città d’arte che in questo periodo sono tutte addobbate per le feste e suscitano ancora di più forti emozioni.

In Italia Roma è considerata la numero uno, con la sua ricchezza storico-artistica. Ricca di luoghi incantevoli da visitare, di monumenti, di musei e palazzi storici. Come non ammirare almeno una volta nella vita il Colosseo by night, o il biondo Tevere al tramonto? O le passeggiate per i vicoli di Trastevere o del centro storico. Una esperienza straordinaria, una vera e propria life experience, passeggiare per angoli e vicoli carichi di frammenti di storia. E il contorno, da non perdere, di eventi all’aperto nelle piazze, i dj set, i brindisi, le cene gourmet.

C’è chi opta per le località termali. Sono dedicate a chi ama staccare dal lavoro e dalle incombenze della vita quotidiana immergendosi nella natura, rilassandosi e coccolandosi. Un ristoro a 360 gradi fra acque, fanghi e sorgenti termali. Indimenticabile l’esperienza di immergersi in una vasca di acqua calda sotto le stelle. Con il contorno di gite in bici, trekking e la possibilità di visitare i borghi vicini. Le Terme della Ficoncella vicino a Civitavecchia sono fra le più rinomate nel Lazio. A tutto relax e benessere immersi in acqua dal sapore miracoloso. Una serie di vasche naturali con differenti gradi di temperatura. Acque rinomate per le loro proprietà terapeutiche, dove la temperatura varia dai 50 ai 60 gradi.

C’è chi opta per gli oil resort. Ve ne sono alcuni in Umbria. Si tratta di location dove si fondono storia, lusso e raffinatezza, il tutto condito da cibo buono e pace assoluta. Angoli che sembrano incontaminati dal clamore e dai ritmi frenetici della vita quotidiana, dove l’olio d’oliva diventa protagonista. Degustazioni d’olio, massaggi con questo delicato elisir per la pelle. E poi si può fare yoga, visitare città spirituali, assaggiando menù eccellenti per ritemprare anche il palato oltre che lo spirito. Un viaggio fra natura e sensi, con scenari magici immersi nel verde, oasi di assoluto relax spirituale a contatto con la natura, fra comfort e lusso.