Capodanno 2022 a Roma, tutte le proposte

Capodanno 2022 a Roma, è scattato il countdown. Concerti, teatro o visite guidate. Una carrellata di proposte per trascorrere in relax e serenità l’ultimo giorno del 2021

Le restrizioni relative al Covid prevedono che non si potrà festeggiare la buona fine e il buon inizio dell’anno nelle piazze e nelle discoteche che resteranno chiuse fino al 31 gennaio 2022. L’emergenza sanitaria prevede dei contenimenti e il decreto legge festività, approntato apposta per questi giorni indica delle norme anti Covid da rispettare. E’ prevista la mascherina all’aperto anche in zona bianca, sono vietate le feste all’aperto e i concerti con assembramento di persone.

Con il Super Green Pass e la mascherina Ffpp2 indossata a norma si potrà assistere ai concerti al chiuso. Per gli amanti della musica ve ne sono in programma alcuni che si terranno all’Auditorium Parco della Musica, in viale Pietro De Coubertin, 30. Alla Sala Petrassi si esibirà Nicola Piovani, alla Sala Santa Cecilia avrà luogo PFM canta De Andrè, e alla Sala Sinopoli si terrà l’Emmanuel Djob Gospel Reunion.

Un’altra opportunità fra cui scegliere è quella di recarsi a teatro. E’ una tradizione consolidata quella di scegliere di recarsi nelle sale teatrali, assistere ad un divertente spettacolo, brindare e assaggiare il panettone alla mezzanotte. Fra le varie proposte troviamo il teatro Sistina con Mamma mia, diretto da Massimo Romeo Piparo, con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz. Al teatro Quirino si potrà presenziare a Il Malato immaginario di Molière, con Emilio Solfrizzi diretto da Guglielmo Ferro.

Un’altra alternativa con cui partecipare al passaggio fra il vecchio e il nuovo anno è una visita guidata di mezzanotte nel centro storico della città. Assaporare la brezzolina notturna che sferza il viso e acculturarsi fra le antiche memorie storiche. Interessante la proposta di Aurea Roma che propone l’itinerario dal colle Celio e le basiliche limitrofe, con appuntamento alle 21.30 in piazza Celimontana. Allo scoccare della mezzanotte è previsto un brindisi a base di gustosi e appetitosi finger food.