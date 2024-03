Mercoledì 20 marzo, la senatrice Pd eletta all’estero Francesca La Marca ha partecipato all’evento annuale organizzato dalla Canadian-Italian Business and Professional Association of Toronto, avente come tema il riconoscimento della leadership femminile nella comunità italiana di Toronto.

Presenti oltre 500 persone, tra cui molti esponenti di spicco della collettività, il Console Generale a Toronto, Luca Zelioli, il sindaco della città di Vaughan, Steven Del Duca, nonché la neoleader del Partito Liberale dell’Ontario, Bonnie Crombie.

Nel corso della serata è stato consegnato il premio Woman of the Year alla Professoressa Giuseppina D’Agostino, professoressa associata di giurisprudenza presso la Osgoode Hall Law School, fondatrice della IP Osgoode, per il suo contributo nei campi della giurisprudenza, dell’intelligenza artificiale, tecnologia e istruzione.

Nel suo saluto alla platea, a inizio serata, la Senatrice ha dichiarato – “Siamo qui per celebrare donne che per il loro percorso accademico o professionale, rappresentano eccellenze all’interno della comunità italiana in Canada e a Toronto. Vorrei porgere le mie più sincere congratulazioni alla Professoressa D’Agostino per l’importante riconoscimento da lei conseguito – la comunità italo-canadese necessita di più donne come lei, professioniste di prim’ordine. Tra noi questa sera abbiamo donne che si sono distinte nei campi della medicina, giurisprudenza, business ed altri ancora. Ringrazio vivamente la CIBPA per il suo costante impegno nel sostenere cause meritevoli e nel promuovere l’istruzione dei giovani italo-canadesi attraverso borse di studio”.

“L’esempio della Professoressa D’Agostino funge da ispirazione alle giovani ragazze nella nostra comunità – ha concluso La Marca – dimostrando che, attraverso impegno e lavoro sodo, si possono superare i peggiori stereotipi ed eccellere in tutti i campi”.