Camera di Commercio italiana a Singapore lancia l’Italian Gallery SG

Un aiuto concreto alle imprese italiane per rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati del Far East, partendo dal loro principale HUB, la città stato di Singapore

La Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS) in collaborazione con le principali piattaforme e-commerce sull’Isola, ha lanciato oggi online l’Italian Gallery SG.

Italian Gallery SG è un progetto studiato per permettere alla imprese italiane di essere presenti sui principali marketplace del Paese. L’iniziativa, la quale ha ottenuto il supporto di diversi enti per l’internazionalizzazione italiani è partita a gennaio e vede oggi oltre venti aziende italiane coinvolte di diversi settori, dall’agroalimentare, all’arredo fino all’abbigliamento sportivo e spray disinfettanti per le mani, prodotto molto richiesto in questo momento.

Secondo il Team di ICCS: “la crisi COVID-19 ha semplicemente accelerato il processo di digitalizzazione delle aziende, il quale era comunque già in atto ma spesso non era il primo punto in agenda. Nel 2015 i Digital Consumer nell’Area ASEAN erano 90 milioni, nel 2018 sono aumentati a 250 milioni ed entro il 2025 saranno 310 milioni. È prioritario per le aziende essere presenti online, ed esserlo nel modo corretto”.

ICCS ha guidato le aziende in tutte le fasi del progetto, dalla logistica allo studio del marketplace piu adatto ai prodotti, fino alle attività di marketing. Un servizio chiavi in meno che permette alle aziende italiane di approcciare i mercati del Far East.

La Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS) è presente nel Paese dagli anni ’90, conta oltre 200 associati, un Consiglio Direttivo eletto dagli Associati, il quale comprende aziende come Pirelli, Coeclerici, Elettronica, Mapei, Bain &CO. , Bank Julius Baer, Unicredit, Vimar e Interunion. La Camera conta un Team di sei persone, e due uffici a Singapore e Milano. ICCS ogni anno fornisce servizi di sviluppo commerciale ad oltre 250 aziende italiane e singaporiane. Italian Chamber of Commerce in Singapore è associata ad Assocamerestero, Associazione che raggruppa 81 Camere di Commercio Italiane all’Estero in 58 diversi Paesi.