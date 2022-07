Calura estiva, l’idratazione primo rimedio per rigenerarsi

L’estate è il periodo dell’anno in cui l’organismo, complici il caldo e l’elevato tasso di umidità, è sottoposto ad un maggior bisogno di idratazione. Con il suo gusto mora unito ai benefici del potassio, Levissima+ Potassio è un vero e proprio sorso di salute per il benessere quotidiano

Arriva l’estate e con lei tanta voglia di freschezza e colore: gelati e granite, ma anche acque aromatizzate, infusi freddi e centrifughe di frutta e verdura, le bevande rinfrescanti del benessere diventano protagoniste della stagione per un’idratazione con gusto. Che si trascorra la stagione estiva al mare, in montagna o si resti in città, l’idratazione assume un ruolo fondamentale per mantenere e rigenerare il proprio benessere psico-fisico, messo in difficoltà dalle condizioni climatiche e dagli sbalzi di temperatura.

Per questo è necessario prepararsi sin da subito ad affrontare i mesi più caldi prestando particolare attenzione all’alimentazione che dovrà essere varia ed equilibrata e inserendo, quando necessario, nella propria routine quotidiana vitamine e minerali, la cui azione favorisce un benessere a 360°. Per rinfrescare il corpo e la mente, un alleato è Levissima+ Potassio che idrata il corpo e contribuisce all’apporto di un sale minerale importante per l’organismo.

In estate, infatti, la perdita di acqua e sali minerali, in particolare potassio e magnesio, associata alla sudorazione, può determinare stanchezza muscolare e difficoltà a concentrarsi. Levissima+ Potassio, con il suo piacevole gusto mora, senza zuccheri e calorie, contribuisce alla normale funzione muscolare, consente di reintegrare i liquidi persi, e favorisce l’idratazione corporea, non rinunciando a sollecitare piacevolmente le papille gustative per un’idratazione rigenerante. Inoltre permette di soddisfare, all’interno di una dieta varia ed equilibrata, il fabbisogno giornaliero del sale minerale, ne contiene infatti il 16%. Una bottiglia di Levissima+ con potassio contiene 320 mg di potassio, la stessa quantità di minerale contenuta in circa 100 grammi di banana, in una porzione di albicocche disidratate (25g), in una di pistacchi tostati (30g) e una di prugne secche (40g): piccoli spuntini ideali per fare fronte al caldo estivo e affrontare le sfide di ogni giorno con slancio e vitalità.

Levissima, da sempre impegnata nella promozione di una corretta idratazione, consiglia, dunque, una particolare attenzione alla cura del proprio benessere. Per mantenersi attivi e reattivi sul piano fisico e mentale a dispetto del caldo, è indispensabile garantire all’organismo il giusto apporto di acqua e sali minerali attraverso una healthy routine completa.

Per vivere la bella stagione al pieno delle proprie energie, è, però, importante seguire anche un’alimentazione corretta ed equilibrata, quindi, sono da preferire cibi nutrienti ma leggeri, freschi e ricchi di liquidi, sali minerali e vitamine, come frutta e verdura, in tutte le possibili declinazioni. E per un menù estivo corretto, gli esperti consigliano anche di portare in tavola pesce e legumi (per ottenere la giusta quantità di proteine e ulteriori sali minerali preziosi), e consumare una quantità moderata di uova, carni e formaggi e prediligere i cereali, preferibilmente integrali.

Levissima suggerisce, inoltre, di modificare leggermente le proprie abitudini quotidiane per contrastare in modo efficace il caldo e i suoi effetti negativi: dalla doccia tiepida a inizio giornata con l’aggiunta di oli essenziali da applicare sulla pelle umida per ottimizzare i benefici, passando per una routine di allenamento in salute in cui le parole d’ordine sono bassa intensità e costanza, combinando attività aerobica a esercizi muscolari, sino alla scelta di indossare abiti possibilmente leggeri e realizzati in tessuti naturali come il cotone, per favorire la traspirazione della pelle e la dissipazione del calore corporeo in eccesso nonché il proprio benessere.

Proprio alla rigenerazione positiva è dedicata la gamma di acque funzionali di Levissima+: quattro prodotti al gusto di frutta, che all’interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, sono un valido contributo al fabbisogno giornaliero di sali minerali e vitamine.

Con il suo formato 60cl, la bottiglietta di Levissima+ è 100% riciclabile e, se smaltita correttamente, può quindi dar vita a nuove risorse. Infatti, anche Levissima+ fa parte dell’universo Regeneration, il progetto con cui l’azienda si propone di contribuire alla creazione di un mondo in cui le risorse naturali vengono utilizzate in modo condiviso e responsabile per creare insieme un impatto positivo, promuovendo stili di vita sostenibili e progetti orientati a ridurre l’impronta ecologica della plastica.