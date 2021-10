Bossa Nova, Frankie e Olena Jazz Ensemble live a Roma

Sabato 9 ottobre, alle ore 21, presso l’Associazione Culturale Villa Carpegna, in viale di Valle Aurelia, 129. Per gli aficionados della Bossa Nova

Un evento dedicato a tutti gli aficionados della Bossa Nova. Il gruppo musicale Frankie e Olena Jazz Ensemble si esibiranno live a Roma, sabato 9 ottobre, alle ore 21, presso l’Associazione Culturale Villa Carpegna, in viale di Valle Aurelia, 129.

Francesco Di Giovanni, in arte Frankie, e Olena Kurkina, ci porteranno nuovamente attraverso le più raffinate sonorità melodiche e saranno accompagnati da Angelo Ercoli al contrabbasso e Alberto Proietti Gaffi alla batteria. Chitarra e mandolino ci trascineranno nelle atmosfere e nei ritmi della Bossanova, accompagnati dal sound della batteria e del contrabbasso.

Il Jazz, la Bossa Nova ci vengono raccontati, infatti, con equilibrio e sensibilità attraverso una formula originale, che apre a nuovi emozionanti orizzonti. Ne risulta un affascinante quanto insolito acquerello, in cui il timbro romantico della chitarra, dialoga con il vivace ed agile mandolino, in un divenire di episodi diversi e coinvolgenti. La bossa nova è un genere musicale nato in Brasile, nella zona sud di Rio de Janeiro, alla fine degli anni ’50, che trae origine dalla samba, in particolare nella forma detta samba canção e, in genere, dalla tradizione musicale brasiliana. È ispirato culturalmente dalla “rive gauche” francese, dalle atmosfere minimaliste di certa musica europea e statunitense dell’epoca, ma soprattutto, dalla atmosfera di rinascita economica e nazionalista del Brasile di Juscelino Kubitschek.

Considerata una nuova maniera di eseguire la Samba, la Bossa Nova viene inizialmente criticata a causa dell’influenza culturale nordamericana, percepita, negli sviluppi armonici, molto vicina al Cool jazz. I testi delle canzoni trattano temi leggeri e disimpegnati e raccontano la vita carioca a Rio de Janeiro. I primi vagiti delle nuove sonorità si avvertiranno con Antônio Carlos Jobim e la sua Sinfonia de Rio de Janeiro, del 1955.

In programma un vero e proprio excursus da Autumn Leaves di Joseph Kosma-Johnny Mercer-Jacques Prevert, a Bluesette di Jean Baptiste “Toots” Thielemans, da Body & Soul di Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton, Johnny Green, a California Dreaming di John e Michelle Phillips “The Mamas & The Papas”, da Chega De Saudade di Anto?nio Carlos Jobim, a Estate di Bruno Martino, da It Don’t Mean A Thing di Edward Kennedy “Duke” Ellington, a Samba Do Verao di Marcos Valle, per concludere con Samba Em Preludio di Baden Powell De Aquino.