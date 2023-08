BOLOGNA | Tunisino minaccia la cuoca perché non gli piace il cibo della comunità

I carabinieri della stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato il giovane in esecuzione di un'ordinanza del gip del Tribunale per i Minorenni di Milano

Vengono qui, li trattiamo di fatto con i guanti: spendiamo nostri soldi per le loro medicine e per nutrirli. E come ci ringraziano? A un 18enne tunisino a cui non piaceva il cibo della comunità che lo ospitava, il 7 agosto ha preso un coltello da cucina e ha minacciato la cuoca. Un pazzo totale.

I carabinieri della stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato il giovane in esecuzione di un’ordinanza del gip del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Il 31 marzo scorso era stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità presso il Centro di Giustizia Minorile di Bologna, dopo essere stato arrestato il Lombardia per spaccio. Dopo le minacce alla dipendente della struttura, il gip ha modificato la precedente misura cautelare con la custodia in un istituto penale minorile per la durata di un mese.