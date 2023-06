BELGIO | Comites Bruxelles, grande successo per l’evento “Sport e inclusione”

I proventi del torneo, pari a 1400 euro, saranno devoluti al COASIT, ente assistenziale per gli italiani in Belgio e alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza in Emilia-Romagna

Si è concluso con successo l’evento sportivo “Sport e inclusione” organizzato dal Comites Bruxelles, Brabante, Fiandre, con il patrocinio dell’Ambasciata italiana e con la collaborazione del Comune di Ixelles. L’evento ha visto la partecipazione di 11 squadre (Milan, Genoa, Bologna, Torino, Lazio, Roma, NFC Orlandina, Cultura Contro Camorra, Rappresentanza Italiana, Atletico Rio de la Plata) e si è svolto domenica 11 giugno presso il Centro sportivo di Ixelles.

I proventi del torneo, pari a 1400 euro, saranno devoluti al COASIT, ente assistenziale per gli italiani in Belgio e alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza in Emilia-Romagna.

“Una bella giornata di sport ed amicizia” afferma Claudio Vernarelli, membro del Comites e referente della manifestazione, “Sono contento che tante persone e tanti amici abbiano scelto di passare una giornata insieme al Comites, sotto un sole insolitamente torrido per Bruxelles. Il messaggio che lanciamo è chiaro: la comunità italiana c’è ed è attiva per il sociale, questa è la vittoria più grande. Ci tengo a ringraziare i colleghi del Comites che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, come Maurizio Boccia e Lapo Bechelli, nonché Massimiliano Lelli del Viola Club e Paolo Giordano del Toro Club per i consigli preziosi e l’aiuto offerto per la riuscita del torneo”.

“Grazie a tutti i partecipanti, è bello vedere come queste manifestazioni abbiano un riscontro così importante” – afferma Alessandra Buffa, presidente del Comites di Bruxelles, Brabante e Fiandre. “Questa è solo una delle tante iniziative volte a far conoscere il nostro organismo e le nostre attività a tutta la comunità italiana, da poco abbiamo lanciato la nuova newsletter che vi invitiamo a consultare sul nostro sito web. Vorrei inoltre ringraziare Radio MIR per la partecipazione e la professionalità nel gestire tutta la parte multimediale della giornata”.