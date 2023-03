AUSTRALIA | Imprese, Caré (Pd): “Ulteriori passi verso la valorizzazione e promozione delle eccellenze italiane”

“Ho partecipato all’evento di lancio della programmazione 2023 della Camera di Commercio e Industria italiana a Melbourne. Un evento atteso che ha visto anche la partecipazione dell’Ambasciatore italiano in Australia, Sua Eccellenza Paolo Crudele, la Console Generale a Melbourne Hanna Pappalardo”. Cosi’ in una nota il deputato del Pd eletto all’estero, Nicola Carè.

“Il Presidente della CCIE Melbourne Lou Farinotti e il nuovo Segretario Generale Veronica Misciattelli, hanno delineato un interessante quadro progettuale, che prevede la realizzazione di azioni ed eventi mirati che hanno come obiettivo compiere ulteriori passi verso la valorizzazione e promozione delle eccellenze italiane sia in termini di prodotto/servizio sia per portare avanti temi strategici, quali la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Un altro obiettivo cruciale della CCIE di Melbourne sarà quello di mantenere saldo il dialogo con le istituzioni italiane per rispondere alla volontà comune di posizionare sempre di più il Sistema Paese Italia come un solido partner istituzionale, commerciale e culturale. In questo senso risultano fondamentali anche le relazioni istituzionali con il Governo Statale, Federale e il Comune di Melbourne. In agenda c’è, ad esempio, per il 31 marzo un seminario con il Ministro per l’immigrazione l’Onorevole Andrews Giles. La Camera punta inoltre sulla propria esperienza di consulenza professionale per rispondere prontamente alle richieste di assistenza e supportare le aziende italiane interessate ad esplorare le opportunità commerciali sul mercato australiano. La serata ha visto anche la partecipazione del Ministro Daniela de Martino, del Direttore dell’Istituto italiano di Cultura, Angelo Gioe’, della Vice-Presidente del Comites Gabrielle Marchetti nonché di importanti figure dell’imprenditoria locale e italiana. Una bellissima occasione per costruire tanto per gli italiani”, conclude Carè.