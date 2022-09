AUSTRALIA | Comites Sidney organizza dibattito streaming con candidati all’estero

In occasione delle elezioni politiche 2022 il Comites di Sydney ha organizzato un dibattito che sarà trasmesso in diretta su Facebook con i candidati capolista nelle ripartizioni di Africa, Asia, Oceania e Antartide.

L’evento sarà trasmesso live l’8 settembre sul profilo Facebook del Comites e sarà moderato dal giornalista Ferdinando Manzo a partire dalle 10 ora italiana (le 18 a Sydney), strutturato in modo tale da garantire lo stesso spazio a ciascun partecipante.

“Questa è un’occasione unica per conoscere i candidati, le loro idee e programmi elettorali – ha affermato Luigi Di Martino, presidente del Comites di Sydney – Crediamo che queste occasioni di confronto siano un servizio pubblico alla nostra comunità, che ci ha spesse volte chiesto informazione sui candidati e i loro profili. Grazie alle piattaforme digitali siamo anche in grado di rendere accessibile questo evento a tutti connazionali sparsi nella nostra ripartizione elettorale, oltre che ai nostri concittadini residenti nel Nuovo Galles del Sud”.

Al momento, hanno confermato la loro partecipazione Joe Cossari ed Enrico Nan per il centro destra, Veronica Olivetto e Clorinda Altrocchi per il Movimento 5 Stelle, Nicola Care’ e Francesco Giacobbe per il Partito Democratico e Rosanna Di Bianco per Azione-Italia Viva.