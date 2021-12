AUGURI! | Romagnoli (MdL): “Buone Feste agli italiani all’estero, guardiamo al futuro”

“I miei migliori auguri di Buon Natale a tutti gli italiani all’estero, in particolare a quelli residenti in Europa, a cui noi ci sentiamo più vicini e per cui continueremo a lavorare, anche sotto queste Feste natalizie”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà, presidente ad interim del Comites di Bruxelles.

“Le recenti elezioni Comites hanno visto entrare diversi esponenti MdL in numerosi Comites europei – prosegue Romagnoli -, questo ci rende molto felici, perché la nostra presenza in questi organismi di rappresentanza di base ci consentirà di essere ancora più incisivi nella lotta in difesa dei diritti dei nostri connazionali”.

“Guardiamo avanti, alle sfide che verranno. Con un occhio attento alla situazione legata al Covid, che in diversi Paesi europei, oltre che in Italia, si fa ancora sentire pesantemente. Come MdL ci siamo anche per dare assistenza ai connazionali più in difficoltà: è l’impegno che ci siamo presi fin dal primo giorno in cui siamo scesi in campo. Guardiamo al futuro, alle elezioni del prossimo presidente della Repubblica, a quelle del Consiglio Generale degli italiani all’estero e al 2023: ovvero alle prossime elezioni politiche. Vogliamo continuare a crescere e se voi italiani nel mondo ci darete una mano sono sicuro che saremo in grado di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo preposti”.

“Buon Natale, dunque, e Felice Anno Nuovo. Che sia un 2022 ricco di serenità e speranza. Ne abbiamo tutti davvero bisogno”, conclude il presidente MdL.