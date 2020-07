ALBANIA | Italiani nel mondo, Sandro Dal Bello coordinatore MAIE a Fier

A stretto contatto con la comunità italiana, molto attivo nel campo dell’associazionismo, con il corso del tempo è diventato un punto di riferimento per tutti i connazionali della zona

Vincenzo Pelliccione, Coordinatore MAIE Albania, ha nominato Sandro Dal Bello coordinatore MAIE a Fier, città al sud dell’Albania.

Nato a Torino il 24 luglio del 1973, Dal Bello si è trasferito in Albania nel 2016. Nelle città di Fier e di Himara ha aperto una propria attività nel settore dell’auto noleggio.

A stretto contatto con la comunità italiana, molto attivo nel campo dell’associazionismo, con il corso del tempo è diventato un punto di riferimento importante per tutti i connazionali della zona.

“Ringrazio Vincenzo Pelliccione per la fiducia che ha voluto accordarmi – dichiara il neo coordinatore in una nota – sono già al lavoro per rafforzare il network MAIE nella mia zona di riferimento, con iniziative sul territorio tese ad aggregare i nostri connazionali e ad assicurare loro la giusta assistenza, anche attraverso la sede centrale del MAIE, a Tirana”, conclude.