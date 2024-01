Al via in Italia gli ordini per l’affascinante versione aperta della Nuova Fiat Topolino.

Consolidata ormai come innovativa soluzione per la mobilità urbana sostenibile, la versione Dolcevita si presenta come un’autentica icona che incarna orgogliosamente lo spirito italiano di Fiat, portando nelle strade gioia, ottimismo e divertimento per tutti.

Incarnando appieno la missione di FIAT di proporre in modo continuativo prodotti rivoluzionari per la mobilità urbana ed accessibile, ma con un tocco in più, la Topolino Dolcevita svolge un ruolo significativo nel rendere la guida in città più sostenibile, compiendo un passo importante verso una completa e gioiosa elettrificazione.

Si tratta di un veicolo elettrico ed eclettico che cattura l’attenzione dei giovani appassionati, in particolare della Gen Z, un pubblico sensibile ai temi della sostenibilità, desideroso di possedere un mezzo di trasporto ecologico e intuitivo.

È nella sua versione aperta che la Nuova Fiat Topolino si presenta anche come il sogno a quattro ruote degli entusiasti della riviera, diventando il veicolo ideale per godersi l’estate lungo le strette strade della splendida costa italiana. Con una duplice anima straordinaria, si adatta perfettamente sia ai pittoreschi borghi che all’animato centro cittadino.