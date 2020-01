A Malpensa sequestrati 900 chili di droga in 18 mesi

Per la prima volta in Europa scopera una nuova droga, un cannabinoide sintetico analizzato nel laboratorio delle Dogane di Milano

Oltre 900 kg di droga suddivisi in circa 50 mila spedizioni provenienti dall’estero e 26 arrestati: è il bilancio dell’operazione ‘Handle with care’ della Guardia di Finanza di Malpensa (Varese) che, in 18 mesi, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha monitorato spedizioni aeree commerciali nell’area Cargo dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Sono state sequestrate diverse droghe nel corso dell’operazione, khat, marijuana, hashish, cocaina e droghe sintentiche.

Non è tutto. Grazie alle indagini i militari hanno scoperto e catalogato, per la prima volta in Europa, una nuova droga, un cannabinoide sintetico analizzato nel laboratorio delle Dogane di Milano.