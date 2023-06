A Gioiosa Jonica seminario sull’emigrazione calabrese in Argentina

La tavola rotonda è stata anche un’occasione per riflettere sugli aspetti dei vari modelli d'accoglienza praticati in Italia

Il Club per l’Unesco di Gioiosa Jonica ha organizzato un seminario sull’emigrazione oltreoceano italiana dagli inizi del ‘900 in Argentina, della loro integrazione e dell’apporto che hanno dato alla crescita culturale ed economica della nazione che li ha accolti.

La tavola rotonda è stata anche un’occasione per riflettere sugli aspetti dei vari modelli d’accoglienza praticati in Italia, riferisce Il Corriere del Mezzogiorno.

L’incontro della associazione ha visto la presenza del presidente Nicodemo Vitetta, di Elizabeth Safar, avvocato e docente di Diritto dell’Università di Salta (Argentina), del giornalista Rai Santi Trimboli e del sindaco Vittorio Zito.

Il Club per l’Unesco, tra le sue diverse attività, ha ideato anche una rassegna dialettale di poesie in vernacolo calabrese in collaborazione con l’Unione dei poeti dialettali calabresi per un percorso di riscoperta e rivalutazione del patrimonio storico, linguistico e culturale calabrese, con autorevoli compositori e declamatori dialettali regionali.