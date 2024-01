Epifania a Roma. Il 6 gennaio è previsto un calendario ricco di appuntamenti, con tante manifestazioni di piazza, spettacoli, mostre, installazioni e show a tema per festeggiare insieme la festa della Befana particolarmente amata dai romani, grandi e piccini.

L’appuntamento classico è la Festa della Befana a piazza Navona. Lo storico mercatino dell’Epifania è una vera e propria istituzione amatissima dai romani di tutte le età, che propone delizie gastronomiche tipiche del Natale, addobbi natalizi e suggestivi presepi, giocattoli, tanto artigianato e libri per grandi e piccini.

Come da tradizione, saranno presenti il teatro dei burattini, gli artisti di strada e naturalmente la Befana che arriverà nella splendida piazza per portare doni e dolciumi a tutti i bambini.

Un altro evento è la Corsa del Giocattolo 2024, il tradizionale appuntamento podistico del giorno dell’Epifania. Si tratta di una manifestazione non competitiva di corsa, marcia o passo libero di 5 km da percorrere a passo libero con partenza alle ore 11 aperta a tutti, sulla Terrazza del Pincio a Villa Borghese.

Altro rendez-vous istituzionale è Natale-Epifania nei Musei. All’insegna dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento nel Sistema Musei Civici. il tradizionale appuntamento con mostre, attività didattiche e visite guidate per tutta la famiglia a cura della Sovrintendenza Capitolina.

Per chi ama passeggiare per la capitale una serie di installazioni luminose. Con Trame di Luce il cuore della città eterna si illumina con la suggestiva mostra multisensoriale e immersiva di Light Art che trasforma l’Orto Botanico in un percorso fiabesco di oltre un chilometro con boschi fatati, creature bizzarre, grotte magiche, tunnel e prospettive di luci e stupefacenti sfumature di colori. Inoltre con Lights in Nature-Life gli incantevoli Giardini Brancaccio si trasformano in un luogo magico, dove, al calar della sera, si potrà ammirare la bellezza della natura in un’atmosfera poetica e scintillante, tra suoni, proiezioni straordinarie e giochi di luce meravigliosi.

Natale e Befana come nelle fiabe al Luneur Park. Il Giardino delle Meraviglie di Roma si veste a festa per celebrare il periodo più atteso dell’anno con le sue 22 attrazioni, i numerosi spettacoli, la casa di Babbo Natale e una pista di pattinaggio, per un Natale incantato al di là dello spazio e del tempo. Natale e Befana a Cinecittà World.

Il parco divertimenti del cinema di Roma si trasforma in un grande Villaggio tra gli addobbi, le luci e le ghirlande che ornano i Mercatini della Christmas Street nella New York degli anni 20, il Festival delle luminarie, la Casa di Santa Claus, il Regno del Ghiaccio, le tante attrazioni e gli spettacoli in programma. Emozioni, luci e spettacoli, con la Befana a Villa Borghese, dove Christmas World ci condurrà in un viaggio strabiliante tra live performance, parate, musical e concerti imperdibili.