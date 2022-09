38% popolazione in sovrappeso al rientro dalle ferie

È la «post-vacation blues», già conosciuta come sindrome da rientro, un disturbo con cui la maggior parte degli italiani hanno a che fare al ritorno dalle ferie. A metterlo in evidenza è Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

In base ad un sondaggio realizzato questo mese dal tour operator romano su un campione di 1.000 uomini e 1.000 donne di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, il 52% degli italiani si ritrovano ad affrontare lo stress da rientro dalle vacanze, una risposta psico-fisiologica al ritorno alla propria quotidianità, fatta di responsabilità, impegni e doveri, che si sostituisce a ritmi, luoghi ed attività gratificanti dei periodi di vacanza.

«Ritornare alla routine quotidiana, agli impegni familiari, al lavoro o allo studio e via dicendo si accompagna spesso ad ansie e stress a causa appunto del cambio di abitudini e del ripresentarsi di impegni e scadenze da rispettare» sottolinea Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos-Vacanze.it.

Il disagio si manifesta come malessere psicologico e fisico e colpisce soprattutto coloro che tornano al lavoro a ritmi frenetici, dopo un lungo periodo di stop. E così ci si sfoga anche sul cibo: secondo il sondaggio da Vamonos-Vacanze.it tra il 26 ed il 27 di questo mese, il 32% è ingrassato proprio al rientro dalle vacanze estive.

«Al rientro dalle ferie siamo tutti maggiormente esposti a prendere peso, lasciandoci trascinare dallo stress e rifugiandoci nei piaceri della tavola, rinunciando perfino allo sport ed alle attività fisiche che invece abbiamo praticato abitualmente durante le ferie estive» spiega Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos-Vacanze.it.

È così che ci ritroviamo ad avere in Italia il 38% della popolazione in sovrappeso ed il 9% di obesi. Lo stress è dietro l’angolo: dopo aver staccato la spina da pensieri e preoccupazioni ed avere dedicato intere giornate al relax ed al divertimento, non è facile ritornare alla vita di tutti i giorni.

L’impatto con i ritmi frenetici e le incombenze giornaliere – dal fare la spesa ad occuparsi della casa – ma anche il traffico, le scadenze ed i numerosi impegni lavorativi può risultare davvero poco piacevole.

Come combattere lo stress da rientro? «La soluzione migliore è quella di iniziare la routine con gradualità concedendosi un periodo di assestamento, prendersi cura del proprio corpo ristabilendo il giusto ritmo sonno-veglia che solitamente in vacanza è meno regolare e cercando di seguire un’alimentazione corretta. Ma anche incominciare a pensare alle prossime vacanze o prenotare una minivacanza, ad esempio per Halloween» rispondono gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.

