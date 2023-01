3 FEBBRAIO | L’eredità italiana in Repubblica Dominicana: Storia, Architettura, Economia, Società

Venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 17:00, presso il Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia, si terrà la presentazione del volume “L’eredità italiana nella Repubblica Dominicana: storia, architettura, economia e società” a cura di Andrea Canepari (già Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Dominicana).

Il volume è stato pubblicato da Allemandi Editore – per le edizioni italiana e spagnola – e da St. Joseph University Press per l’edizione accademica statunitense.

Interverranno la direttrice della Biblioteca Universitaria, dott.ssa Marzia Dina Pontone; il Rettore dell’Università di Pavia, prof. Francesco Svelto; il Delegato del Rettore per le relazioni internazionali con USA, Canada, America Centrale e Sud, prof. Paolo Gamba; il diplomatico Cons. Andrea Canepari, curatore del volume, e la prof.ssa Olimpia Niglio, Università di Pavia, che presenterà il volume e dialogherà con l’autore.

Intento della presentazione è analizzare e far conoscere la ricchezza dell’apporto culturale e professionale della comunità italiana non solo presso la Repubblica Dominicana, ma in tanti paesi del mondo dove la presenza della nostra nazione si è distinta con importanti contributi per lo sviluppo dei territori. Questo libro, infatti, è la chiara manifestazione di questo grande contributo della cultura italiana all’estero e di come sia necessario un impegno del Paese per far aumentare la consapevolezza del ruolo storico della nostra emigrazione anche come mezzo per creare ponti vivi e di opportunità.

Il libro contiene gli scritti di 48 autori, tra cui docenti e studiosi, ma anche autorità politiche, e illustra con autorevolezza scientifica come la comunità italiana abbia plasmato alcuni dei caratteri identitari della Repubblica Dominicana partecipando alla costruzione delle architetture politiche, sociali ed economiche che hanno contribuito allo sviluppo di tanti paesi nel mondo. Un focus particolare sarà dedicato alla figura del prof. Raffaello Ciferri che dal 1925 al 1932 visse nella Repubblica Dominicana dove contribuì a fondare una stazione agricola sperimentale a Santiago de los Caballeros per gli studi sulla manioca. Dal 1942 è stato direttore dell’istituto botanico e laboratorio crittogamico dell’Università di Pavia dove si dedicò al rinnovamento delle strutture e funzionalità delle istituzioni affidategli, arricchendo di interessi la sua produzione scientifica e circondandosi di validi collaboratori destinati ad assumere notorietà nei diversi campi della scienza dei vegetali.

Il Consigliere d’Ambasciata Andrea Canepari è un diplomatico italiano attualmente in servizio presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri a Roma. È stato Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Dominicana dal 2017 al 2021 e Console Generale d’Italia a Philadelphia (Pennsylvania, USA) dal 2013 al 2017. È stato Capo dell’ufficio commerciale dell’Ambasciata aun Turchia e Primo Segretario per gli affari politici presso l’Ambasciata a Washington. Laureato alla University of Pennsylvania Law School, all’Università Bocconi e all’Università di Parma, nel 2022 è stato insignito del Dottorato Honoris Causa in Humanae Letters dall’American University of Rome (AUR) per la sua carriera diplomatica e la promozione della cultura italiana oltreoceano. Tra i numerosi premi nel 2016 il Global Philadelphia Award della Temple University di Philadelphia. È Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, Cavaliere di Grazia Magistrale dell’Ordine di Malta, Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Dominicana. Ha pubblicato per Skira The Italian Legacy in Washington, D.C. Architecture, Design, Art and Culture (2008, con una prefazione di Nancy Pelosi) , presso Temple University Press ha pubblicato The Italian Legacy in Philadelphia: History, Culture, People, and Ideas la cui edizione italiana verrà pubblicata il prossimo anno da Treccani. È legato alla sua città di nascita Pavia, dove ha frequentato tutte le scuole terminando con il liceo classico Ugo Foscolo.