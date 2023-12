La mostra Universo Warhol, a cura di ABO, ospita la performance di arte serigrafica del fotografo e stampatore Giuliano Grittini. Omaggio a Warhol, Topolino, Monroe e Merini.

In occasione dell’esposizione “Andy Warhol – Universo Warhol”, in corso al Museo della Fanteria di Roma (P.zza Santa Croce in Gerusalemme, 9), venerdì 15 e sabato 16 dicembre (ore 15.30), si svolgerà la performance inedita del fotografo, artista e stampatore milanese Giuliano Grittini e di Linda Grittini.

La mostra, curata da Achille Bonito Oliva e prodotta da Navigare srl, diventerà per due giorni un vero e proprio laboratorio della tecnica utilizzata dal grande inventore della Pop Art.

Nelle due giornate i visitatori della mostra assisteranno dal vivo alla riproduzione di immagini iconiche dell’arte di Warhol con la stessa tecnica da lui usata per le sue opere, a partire da quella di Topolino, il personaggio Disney di cui quest’anno ricorre il 95° anniversario della nascita e primo personaggio di fantasia ad entrare nell’arte warholiana.

Ma sarà anche un’altra grande icona amata dall’artista americano ad essere protagonista della dimostrazione: Marilyn Monroe, presente in alcune tra le oltre 70 serigrafie della mostra romana. Inoltre, la performance celebrerà, in versione Pop Art, Alda Merini, la poetessa di cui Giuliano Grittini è stato amico e fotografo ufficiale per molti anni.

La performance coinvolgerà il pubblico rivelando il fascino e i segreti della antica e ancora attuale tecnica serigrafica dell’icona della Pop Art, sulla base di immagini realizzate e rielaborate dal noto fotografo milanese, per ottenere opere uniche, mai uguali, con l’uso di diversi materiali e supporti, dalla carta alla plastica. I visitatori avranno, così, l’occasione di conoscere più approfonditamente l’universo creativo di Warhol e la tecnica da lui prediletta per la realizzazione di opere immortali, nate all’interno della celebre Factory a New York.

Giuliano Grittini, esperto di stampa serigrafica, ha conosciuto Warhol tra gli anni ’60 e’70 ed è stato tra i primi a stamparne le opere su commissione, come alcune Marilyn e Mao, con interventi dello stesso Warhol, che aveva affidato il lavoro all’alta qualità della stampa serigrafica italiana. Ha lavorato, inoltre, con molti altri importanti artisti: Schifano, Baj, Fiume, Sassu, Guttuso, Scanavino, Tadini, Pistoletto, Vasarely e Rotella.

Andy Warhol – Universo Warhol, che ha per curatori anche Vincenzo Sanfo, e Red Ronnie, per la sezione dedicata al rapporto tra Warhol e la musica, con l’esposizione completa di tutte le 60 copertine originali di vinili 33 giri realizzate dal massimo interprete della Pop Art nel corso della sua vita, raccoglie oltre 250 opere dell’artista americano, provenienti da collezioni private e quindi raramente esposte al pubblico.

La mostra proseguirà sino al 17 marzo 2024. Per il periodo natalizio l’esposizione al Museo della Fanteria di Roma, nei giorni festivi, osserverà i seguenti orari:

24 e 31 dicembre ore 9:30 –19:00

25 dicembre ore 15:00 – 20:30

26 dicembre e 6 gennaio ore 9:30 – 20:30

1° gennaio ore 11:00 – 20:30