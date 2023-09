Italiani nel mondo, il Consolato a New York attiva una linea telefonica dedicata agli Over 75

A New York una linea telefonica dedicata ai connazionali over 75 anni, seguendo l’esempio dei Consolati di Toronto e Montreal. La soddisfazione e i ringraziamenti della senatrice Francesca La Marca, deputata Pd eletta nel Nord e Centro America

E’ di pochi giorni fa la notizia che il Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, ha accolto la richiesta della senatrice La Marca di attivare, presso il Consolato Generale a New York, una linea telefonica dedicata ai connazionali over 75 anni seguendo l’esempio dei Consolati di Toronto e Montreal.

“Esprimo soddisfazione e gratitudine al console generale d’Italia a New York per aver accolto la mia proposta. Si tratta infatti di una mia incalzante richiesta, ed in particolare era una delle soluzioni che prospettavo in una risoluzione approvata in Commissione Esteri durante la scorsa Legislatura, che finalmente diventa realtà”, ha dichiarato la senatrice La Marca.

La nuova linea telefonica dedicata appena attivata permetterà ai connazionali sopra i 75 anni di fissare un appuntamento per il rilascio del passaporto e anche di aggiornare la propria posizione anagrafica. I connazionali residenti nella circoscrizione elettorale di New York (che comprende New York, New Jersey e Connecticut) over 75 potranno chiamare il numero +1(646) 897-0653 tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 15.00.

“Le sollecitazioni che mi sono giunte da molti seniors, che avendo poca familiarità con le nuove tecnologie riscontravano problemi nell’ interfacciarsi con l’amministrazione diplomatica e consolare, mi hanno spinto a richiedere la promozione di questo servizio che permetterà a questi cittadini un contatto più diretto con l’amministrazione”, ha concluso la senatrice Francesca La Marca.