10 AGOSTO | Notte di San Lorenzo, la più magica dell’anno

Appuntamenti Covid free. La notte di San Lorenzo 2020. Arrivano le stelle cadenti. Il rendez-vous che si ripropone puntualmente ogni anno, è un meraviglioso evento, in cui la fanno da protagonista uno sciame di meteore scintillanti. Un caleidoscopio di colori che vanno dal giallo al rosso, in infinite gradazioni cromatiche, tutte da ammirare. Una sorta di suggestivo dipinto che viene realizzato dalla natura la notte del 10 agosto. Si tratta del passaggio dello sciame delle Perseidi. Predisponiamoci a vederle meglio.

Per farlo, non abbiamo bisogno di attrezzature particolari, ma solo di alcune semplici attenzioni da seguire. Innanzitutto, osserviamo le stelle al buio e disponiamoci in modo da avere un’ampia visuale. Secondo consiglio, non dobbiamo avere troppa fretta. Dunque, armiamoci di tanta pazienza.

Il 10 agosto è una notte speciale, la notte di San Lorenzo, appunto, la notte delle stelle cadenti, la notte dei desideri. E’ la notte più magica dell’anno. Se riusciamo a vedere una stella che cade, lasciando la scia nel cielo, si può esprimere un desiderio. E aspettare che si avveri. L’atmosfera è unica. Il silenzio, la notte, le stelle che brillano nel cielo. Ci sono tutti gli ingredienti più romantici. Sarebbe ottimo condividere l’esperienza con il proprio/a innamorato/a.

Diamo uno sguardo alla sua storia. Perché si chiama “Notte di San Lorenzo?”. Secondo le leggende agiografiche, il Santo fu arso vivo. La tradizione cristiana vuole che le stelle cadenti siano evocative dei carboni ardenti che bruciavano San Lorenzo. Secondo un’altra leggenda, invece, le Perseidi sono le lacrime versate dal Santo durante il suo supplizio. Godiamoci lo spettacolo delle stelle che ci offre la natura. All’aria aperta, dal balcone di casa, oppure dalla finestra, sarà un evento indimenticabile e suggestivo. E armiamoci anche di un desiderio da pensare, che vorremmo tanto che si realizzasse.