VIDEO | Carta d’identità elettronica, Billi (Lega): che fine ha fatto la sperimentazione?

“Oggi in aula ho sollecitato una risposta all’interrogazione che ho presentato il mese scorso sugli esiti della sperimentazione per la Carta di Identità Elettronica per noi italiani all’estero” dichiara l’on. Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa, “sperimentazione attivata nei consolati Vienna, Nizza e Atene e conclusa alla fine dello scorso mese di Dicembre”.

Il progetto della Carta di Identità Elettronica per gli italiani nel mondo secondo Billi “ha avuto un’accelerazione grazie alla mia risoluzione approvata in Commissione Esteri lo scorso giugno e grazie alla firma del relativo Decreto il mese successivo da parte dell’allora Ministro degli Interni Matteo Salvini”.

“L’attuale Governo PD, Italia Viva e M5S conferma di essere sempre contro di noi italiani residenti all’estero” conclude Billi “come dimostra la recente approvazione dell’IMU anche per i pensionati esteri”.