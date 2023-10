Quanto sta accadendo in Israele è vergognoso e criminale. I terroristi palestinesi di Hamas hanno deciso di dichiarare guerra ad Israele. Questo è un dato di fatto. Deve essere ricordato che Hamas è considerato un’organizzazione terroristica dall’Unione Europea (e non solo) e che nel suo stato ha come obiettivo la distruzione di Israele. Ciò può essere cercato anche in rete. Hamas ha dichiarato guerra ad Israele e ne vuole la distruzione.

Quello che sfugge a molti è il fatto che l’attacco di Hamas sia un’azione premeditata. Non è possibile armarsi e attaccare in poco tempo. Evidentemente, Hamas aveva i soldi coi quali acquistare le armi. Dunque, qualcuno ha foraggiato Hamas. Questo non è un sospetto, ma è un dato di fatto. Le armi costano.

Si parla tanto degli arabi palestinesi come poveri, ma le armi sono state comprate. Da qualche parte, Hamas ha ricevuto i soldi.

Ho visto filmati e immagini drammatiche di ciò che sta accadendo in Israele. Si vedono anche i bambini israeliani rapiti dai terroristi di Hamas e rinchiusi nelle gabbie come polli. Tutto ciò è allucinante.

Confesso di essere rimasto sconvolto nel vedere queste immagini. Il mondo prenda una posizione precisa riguardo a tutto ciò. Israele merita il rispetto e la solidarietà di tutti.