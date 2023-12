Su Il Resto del Carlino focus sulla morte di Ilaria Conti Gallenti, giovane bolognese trovata senza vita nel letto del suo appartamento a New York venerdì scorso.

A trovare il suo corpo è stato il marito.

“Il dolore degli amici e dei familiari di Ilaria Conti Gallenti è stato tanto repentino quanto è ora impossibile da arginare”, si legge sul quotidiano.

“Non ci si può rassegnare al pensiero che una persona cara una mattina all’improvviso non si svegli più, a soli 28 anni.

Ilaria abitava a New York e si era sposata appena la scorsa estate. Nella Grande mela inseguiva il suo sogno di crearsi una carriera da manager nella ristorazione e una famiglia, come raccontava ieri al Carlino suo fratello Gianluca. Un sogno spezzato”.

Sul corpo è stata eseguita l’autopsia, che ha rilevato una morte per arresto cardiocircolatorio, le cui cause però sono ancora al vaglio dei medici statunitensi.

Le indagini sono ancora in corso.

Una sua amica ha avviato sui social una raccolta fondi per affrontare gli elevati costi per il rientro in patria della salma. Pratica avviata in collaborazione con il Consolato italiano.