Tradizioni natalizie: il Soldatino Schiaccianoci

Soldatino Schiaccianoci: il portafortuna con i denti in vista per scacciare gli spiriti maligni. Secondo la leggenda la sua origine risale alla tradizione tedesca…

Il mese più magico dell’anno sta svolgendo piano piano i suoi giorni e nelle abitazioni, nelle vetrine dei negozi e perfino in qualche ufficio, troneggia un oggettino dal simbolo beneaugurante per le feste e per i giorni a venire. Si tratta di uno degli articoli ornamentali per eccellenza, che ultimamente non può mancare nelle case e anche sulle tavole dei commensali.

Si tratta di un soldatino di legno di origine tedesca, una sorta di giocattolo multifunzione, perché funge anche da utensile casalingo per aprire noci e frutta secca. In questo caso diventa un arnese capace di ridurre in frantumi fra i denti un guscio di noce. Le vetrine dei negozi made in U.S.A. sono state fra le prime ad adottarlo e ad esporlo. La sua notorietà trae origine anche dal famosissimo balletto dal nome omonimo del grandissimo maestro Tchaikovsky.

Secondo la leggenda la sua origine risale alla tradizione tedesca. In tempi lontani la popolazione germanica veniva vessata dalle tasse e dalla minaccia incombente della guerra. Ecco che il popolo per protesta decise di costruire un grande soldato di legno, che aveva la sola funzione di schiacciare le noci. Fu una protesta che destò molto clamore, proprio per la sua originalità e per tale motivo venne assunta a simbolo delle tradizioni natalizie.

Nel corso degli anni la tradizione si trasformò fino a cambiare anche di significato. Il soldatino schiaccianoci passò da simbolo originario di protesta a simbolo di amore, sogni, dono di Natale, portafortuna. E soprattutto arrivò a rappresentare l’esigenza di conservare dentro se stessi, anche quando si diventa adulti, il bambino che c’è in ognuno di noi.

Inoltre, secondo la leggenda sarebbe anche una specie di scacciaguai, in quanto i denti bene in vista del soldatino allontanerebbero gli spiriti maligni portando fortuna al proprietario. Per questo motivo vengono regalati per proteggere la casa e portare buona sorte.

Attualmente nei negozi sono in vendita di tutte le dimensioni, da quello mini ad uso portachiavi o mascotte, a quello maxi a grandezza d’uomo come una sorta di statua a guardia della casa. E ricordiamo infine che la sua lavorazione richiede molto impegno e professionalità in quanto vengono adoperati e intagliati diversi tipi di legno.