SPAGNA | Italiani nel mondo, Associazione Emiliano-Romagnoli raccoglie fondi a favore delle popolazioni della Romagna

In questi giorni, in occasione di "Passione Italia", la manifestazione che dal 2009 promuove la cultura e la gastronomia Made in Italy a Madrid, centinaia di persone hanno fatto visita allo stand allestito da As.Er.Es. per acquistare i libri usati, donati dai numerosi cittadini italiani residenti nella capitale spagnola