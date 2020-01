Sottosegretario Merlo riceve Peggy Cabral, Ambasciatrice della RD a Roma. A marzo incontro a Santo Domingo

Il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, ha ricevuto alla Farnesina l’Ambasciatrice della Repubblica Dominicana in Italia, Peggy Cabral, la quale ha voluto portare il proprio saluto all’esponente del governo italiano prima di rientrare a Santo Domingo. Infatti, doña Peggy – come viene chiamata nel proprio Paese – è stata nominata Viceministro degli Esteri del governo dominicano e dovrà quindi tornare in Patria.

Il Sottosegretario Merlo ha ringraziato la diplomatica, ormai sua omologa, per il forte impegno e il grande spirito di collaborazione con cui durante gli ultimi due anni ha contribuito a rafforzare le relazioni tra l’Italia e la perla dei Caraibi.

Peggy Cabral da parte sua ha rinnovato tutta la disponibilità del governo dominicano a continuare a portare avanti gli importanti accordi bilaterali e anzi di implementarne di nuovi.

Allo stesso tempo, ha invitato il Sottosegretario Merlo a visitare la Repubblica Dominicana quanto prima, per proseguire nel lavoro fatto e rafforzare ulteriormente le relazioni economiche, commerciali, politiche e culturali tra Italia e RD. Il Sottosegretario, onorato dell’invito, sta preparando, insieme al suo staff e d’accordo con il viceministro Cabral, un incontro a Santo Domingo per il mese di marzo.