Simonetta Filippini tornerà a casa su un volo privato perché il governo italiano l’ha abbandonata a se stessa

Contagiata dal Covid, bloccata in India da giorni. Atterrato a New Delhi, l’aereo imbarcherà la donna, il marito Enzo Rossi e la bambina di due anni e ripartirà con destinazione Pisa

Simonetta Filippini tornerà a casa con un volo privato perché il governo italiano l’ha di fatto abbandonata a se stessa. La donna, contagiata dal Covid, è bloccata in India da giorni. Dovrebbe tornare in Italia già nelle prossime ore con un volo sanitario privato, in biocontenimento, costato decine di migliaia di euro; soldi pagati grazie a una raccolta fondi.

Atterrato a New Delhi, l’aereo imbarcherà la donna, il marito Enzo Rossi e la bambina di due anni e ripartirà con destinazione Pisa.

Il volo è stato prenotato, privatamente, con la compagnia Volitalia, secondo quanto informa la legale della famiglia, Elena Rondelli.

Il caso è noto: Simonetta si era recata in India con il marito per completare le pratiche d’adozione di sua figlia. Risultata positiva al tampone, non è potuta rientrare in Italia. Nel frattempo la sua situazione di salute si è aggravata, tant’è che ora rischia di essere intubata.

Per organizzare il volo privato è stata fondamentale la collaborazione del Consolato e delle istituzioni italiane.