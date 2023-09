REPUBBLICA DOMINICANA | Sottosegretario Silli a Santo Domingo: “Relazioni tra Italia e RD in pieno rilancio” [FOTO]

Giorgio Silli, Sottosegretario agli Esteri, si è recato in missione nella Repubblica Dominicana per co-presiedere con il vice ministro degli Esteri José Julio Gomez la seconda Sessione del Meccanismo di Dialogo Politico, principale foro di consultazione tra Roma e Santo Domingo, inaugurato nel 2022 per dare impulso al rapporto bilaterale nei molteplici versanti di collaborazione.

Nel corso della riunione sono stati passati in rassegna i principali dossier bilaterali: rapporti politici ed economici, iniziative culturali, possibili sinergie in ambito aerospaziale, collaborazioni a sostegno della carriera diplomatica dominicana, e iniziative di ‘diplomazia giuridica’ in materia di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Silli e il suo omologo Gomez si sono inoltre confrontati sulla riforma del Consiglio di Sicurezza Onu e hanno passato in rassegna le rispettive candidature in ambito internazionale, fra cui il sostegno da parte italiana della candidatura di Roma a Expo 2030, valorizzata anche in occasione del successivo incontro di Silli con il ministro degli Esteri Alvarez. Silli e il vice ministro Gomez hanno poi fatto il punto sulla crisi in atto ad Haiti e sul processo di integrazione regionale.







A margine, il Sottosegretario Silli ha incontrato rappresentanti della collettività italiana e si è recato con alte Autorità dominicane a bordo della Nave Scuola ‘Amerigo Vespucci‘, ormeggiata a Santo Domingo, nell’ambito del giro del mondo partito lo scorso 1 luglio da Genova.

“Le relazioni tra l’Italia e la Repubblica Dominicana – ha dichiarato il sottosegretario durante l’incontro a bordo del Vespucci -, già caratterizzate da una solida e storica amicizia, da un peculiare dinamismo in ambito politico ed economico e da una marcata e costruttiva continuità culturale, sono in fase di pieno rilancio, anche con l’obiettivo di espandersi verso nuovi ambiti di collaborazione”.