REPUBBLICA DOMINICANA | Italiani nel mondo, Luca Cipolla Coordinatore MAIE Giovani

“Per me è un onore entrare a far parte di questo gruppo, formato da persone che reputo eccezionali. Sono sicuro che tutti insieme riusciremo ad apportare miglioramenti in favore della collettivitá” afferma il neo coordinatore

Eugenio Neri, Coordinatore MAIE Repubblica Dominicana, ha nominato Luca Cipolla Coordinatore MAIE Giovani – Repubblica Dominicana.

Luca Cipolla ha 28 anni ed é Direttore di Operazioni di un Diving Center ubicato nel municipio di Boca Chica. É inoltre assessore del Direttore del COE (Centro de Operaciones de Emergencia), Vicecomandante della U.R.S.A. (Unidad de Rescate y Salvamento Acuatico) e Capitano di Fregata degli Auxiliares Navales Dominicanos, nonché vicecomandante dell’unitá SAR (Search And Rescue) in Rep. Dominicana.

“Per me è un onore entrare a far parte di questo gruppo, formato da persone che reputo eccezionali. Sono sicuro che tutti insieme riusciremo ad apportare miglioramenti in favore della collettivitá e più specificatamente, per quanto riguarda il mio ruolo, avvicinare e sensibilizzare ancora di più la comunitá italiana composta da giovani residenti in Repubblica Dominicana”, ha dichiarato Cipolla.

Secondo Eugenio Neri, Coordinatore MAIE Repubblica Dominicana, “Luca ha l’entusiasmo e la passione che caratterizza i ragazzi della sua etá. É una persona in gamba e, nonostante la sua gioventú, ha giá avuto diversi ruoli di responsabilitá. Sono sicuro che sará in grado di trasmettere ai giovani italiani che vivono in Rep. Dominicana quel sentimento di italianitá necessario per mantenere vive le nostre origini anche all’estero”.