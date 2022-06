NAZIONALE | “Bravi Azzurri, ottimo lavoro di Mancini”: parla Claudio Ranieri

“La Nazionale mi ha fatto un’ottima impressione, Mancini ha fatto un ottimo lavoro vincendo l’Europeo, sta facendo un ottimo lavoro di ricostruzione, complimenti”. Così Claudio Ranieri, a margine della premiazione della giornalista Rai, Sara Meini, vincitrice della seconda edizione del premio ‘Alessandro Rialti’.

“Ci sono dei giocatori che hanno dato tanto all’Italia e ora ci saranno giovani che Mancini sta facendo crescere insieme ad elementi più esperti. In una squadra ci vuole il giusto mix”, ha aggiunto Ranieri che poi ha dato una sua valutazione dell’ultima stagione disputata dalla Fiorentina.

“Il lavoro fatto da Italiano mi è sembrato ottimo, i tifosi fiorentini sono molto contenti di lui così come lo è il presidente – ha sottolineato l’ex tecnico anche di Leicester e Roma -. Auguro a Italiano di aprire un ciclo e che vada oltre a quello che ho fatto io alla Fiorentina perche’ la città di Firenze merita tutto questo”. “La vittoria della Roma in Conference League? Io sono sempre contento quando vince una squadra italiana all’estero – ha proseguito Ranieri -. E’ importante per il nostro calcio. La Conference non è una coppetta ma una coppa vera e prima di parlare bisogna vincerla”.