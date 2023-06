MESSICO | Italiani all’estero, Giuseppe Lo Brutto coordinatore MAIE a Puebla

Cresce la squadra del MAIE Messico: Giuseppe Lo Brutto è il nuovo rappresentante delle relazioni internazionali e coordinatore MAIE per la città di Puebla. A nominarlo è stato Giovanni Buzzurro, coordinatore nazionale del MAIE Messico, d’accordo con Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE.

Lo Brutto è professore, cattedratico e direttore della facoltà di Scienze sociali ed umanistiche della Buap – Benemerita Università Autonoma di Puebla: “Siamo convinti – si legge in una nota del MAIE Messico – che le capacità e l’alta professionalità di Giuseppe Lo Brutto siano gli elementi necessari alla crescita del movimento associativo degli italiani all’estero a Puebla”.

Il professor Lo Brutto affiancherà Arturo Berra, coordinatore MAIE dello stato di Puebla e allo stesso tempo si occuperà di intrattenere per conto del Movimento i rapporti con le università ma anche con gli uffici che si occupano di finanziamenti extra europei elargiti dalla comunità europea; tutto questo per sviluppare quanti più programmi possibili tesi al miglioramento della diffusione della lingua e della cultura italiana in Messico, e qualora possibile iniziare scambi culturali che possano in un certo senso far sentire la comunità più vicina a casa anche a migliaia di chilometri di distanza”.

“Siamo contenti – dice Giovanni Buzzurro – di contare con un profilo come quello di Giuseppe Lo Brutto, persona per bene con indiscutibili qualità morali e professionali. Crediamo in una crescita del MAIE, che negli ultimi anni in Messico ha fatto passi da gigante anche grazie all’inserimento di personaggi che supportano l’unico movimento al mondo nato all’estero da italiani nel mondo. Auguri di buon lavoro al dott. Lo Brutto”.