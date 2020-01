MEMORIA | Francesca Alderisi (Fi) al Consolato Generale d’Italia a New York: “Nostro dovere salvaguardare il ricordo” [FOTO]

In occasione del Giorno della Memoria, la senatrice Francesca Alderisi, Forza Italia, eletta in Nord e Centro America, ha partecipato a New York all’evento di commemorazione delle vittime della Shoah organizzato oggi, 27 gennaio, dal Consolato Generale d’Italia a New York in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e il Centro Primo Levi locali.

Anche quest’anno, 75° anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau, diplomatici, rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono radunati davanti alla sede del Consolato di Park Avenue per la cerimonia della lettura dei nomi degli ebrei deportati dall’Italia e dai territori italiani.

Si sono alternati nella lettura, tra gli altri, il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, la Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, Mariangela Zappia, il Console Generale d’Italia a New York, Francesco Genuardi, il Direttore editoriale del Centro Primo Levi, Alessandro Cassin, il Presidente dell’Italian Heritage and Culture Committee of New York, Joseph Sciame, e vari esponenti della comunità ebraica.

Durante l’evento, copie della celebre opera di Primo Levi, “Se questo è un uomo”, sono state simbolicamente donate al Consolato Generale d’Italia a New York.