“Mentre impazza il gossip per la fine della relazione tra Giorgia Meloni e il giornalista Giambruno, nel silenzio generale questo governo compie il suo ennesimo scempio nella manovra di bilancio. Vengono, infatti, tagliate e di molto le agevolazioni per chi rientra in Italia dopo aver passato anni all’estero. I cosiddetti “cervelli in fuga” che erano stati all’attenzione dei governi Conte tanto da prevedere un taglio del 70% delle tasse sui redditi per almeno 5 anni, taglio che arrivava al 90% se trasferivano la loro residenza in una ragione del Sud. Grazie a Giorgia Meloni queste agevolazioni saranno neutralizzate”. Così su Facebook Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S a Montecitorio.

“Eppure nel 2021 hanno contribuito al rientro di 75.000 italiani a fronte delle 94.000 partenze. Un dato rilevante che mostra l’efficacia dell’agevolazione nella volontà di rientro in Italia per tanti manager, professionisti e lavoratori con un alto tasso di formazione emigrati all’estero.

Evidentemente, a questo governo che parla tanto e a vanvera di immigrazione, non interessa l’emigrazione di massa dei nostri giovani all’estero, tanto che, se da una parte rifiutano di equiparare il nostro Paese a tutti gli altri introducendo un salario minimo legale ed eliminando uno dei motivi per cui scelgono di andarsene, dall’altra rendono anche meno vantaggioso ritornare per chi è già andato via.

Ovviamente si sono guardati bene da applicare lo stesso taglio ai cervelli in fuga se si tratta di calciatori di Serie A e, badate bene, anche se non sono italiani. In questo modo il governo garantisce, ancora una volta, un taglio netto delle tasse per le società di calcio di Serie A. Una manovra che di fatto salva le squadre e sfavorisce gli italiani.

L’ennesima riprova delle vere priorità di questo Governo che sta affondando l’Italia relegandola all’ultimo posto nell’area Euro per crescita del Pil nel 2024. Un altro schiaffo alle nuove generazioni che continuano ad essere umiliate da Meloni & co. che tra una marchetta e l’altra non pensano in alcun modo al futuro di questo Paese. Vi dovreste vergognare tutti!”, conclude la pentastellata.