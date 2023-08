LA MOSTRA | Santo Domingo, l’Ambasciatore Queirolo Palmas inaugura “Caribe en Residencia”: convergenze fra Repubblica Dominicana e Italia

Mostra inaugurata dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Dominicana, Stefano Queirolo Palmas. Erano presenti, tra gli altri, il ministro dell'Università, Garcia Fermin, e il vice ministro della Cultura, Michelen Stefan

L’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Dominicana, Stefano Queirolo Palmas, ha inaugurato la seconda edizione dell’esposizione d’arte contemporanea ‘Caribe en Residencia 2: Convergenze contemporanee fra Repubblica Dominicana e Italia’.

Erano presenti, tra gli altri, il ministro dell’Università, Garcia Fermin, e il vice ministro della Cultura, Michelen Stefan. Quest’ultimo ha ricordato la natura di incessante paradigma culturale che l’Italia trae dall’antichità classica e dal Rinascimento, nonché il significato simbolico dell’iniziativa nell’ambito della cooperazione tra Italia e Repubblica Dominicana, moderno ponte di dialogo nel solco di una tradizione di mecenatismo.

Queirolo Palmas, da parte sua, ha voluto ulteriormente sottolineare l’origine dell’iniziativa che, grazie alle opere esposte, trasforma un luogo istituzionale in spazio aperto ad artisti dominicani viventi per opere ispirate all’Italia, alla tradizione europea e al Mediterraneo.

Le opere della seconda edizione della collezione resteranno esposte per circa un anno in Residenza, per poi spostarsi al ricevimento della Festa nazionale e infine a Casa Italia.